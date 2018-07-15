ألمانيا تستقبل 50 مهاجرا بعد مناشدة إيطاليا

قالت الحكومة الألمانية إنها ستستقبل 50 من إجمالي 450 مهاجرا ساعدت إيطاليا في إنقاذهم من قارب مكتظ في عرض البحر المتوسط أمس السبت

جاء ذلك بعد مناشدة إيطاليا للدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي المشاركة في هذه المسؤولية.

كانت كل من فرنسا ومالطا وافقتا على استقبال 50 مهاجرا بعد أن تمكنت سفينة تابعة لوكالة الحدود الأوربية (فرونتكس) وسفينة تملكها شرطة الجمارك الإيطالية من انتشال المهاجرين قرب جزيرة لينوزا أمس السبت على بعد أكثر من مئة ميل بحري عن مالطا.

من المتوقع أن تحذو دول أوربية أخرى حذو الدول الثلاث بعدما طلب رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي في رسائل إلى 27 من رؤساء الدول والحكومات الأعضاء في الاتحاد الأوربي المشاركة في تحمل مسؤولية استضافة المهاجرين الذين قدموا إلى إيطاليا من ليبيا.

قالت متحدثة باسم الحكومة الألمانية اليوم الأحد "اتفقت ألمانيا وإيطاليا، في ضوء المحادثات الجارية بشأن تعزيز التعاون فيما يتعلق بطلبات اللجوء، على استعداد ألمانيا لاستقبال 50 شخصا في هذه الحالة".

كانت مالطا رفضت الانصياع لضغوط من روما لإنقاذهم يوم الجمعة، لكنها قالت أمس (السبت) إنها مستعدة لاستضافة 50 من طالبي اللجوء. وكتب رئيس الوزراء الإيطالي على فيسبوك إن فرنسا وافقت كذلك على استقبال 50 آخرين.

لكن جمهورية التشيك رفضت الطلب.

قال رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيس على تويتر إن بلاده لن تستقبل أيا من طالبي اللجوء البالغ عددهم 450.

وصف بابيس نهج إيطاليا بأنه "طريق يؤدي إلى الجحيم".

بموجب القانون الدولي لا يمكن إعادة اللاجئين إلى مكان تكون فيه حياتهم معرضة للخطر. وتعتبر الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي ليبيا مكانا غير آمن.

قال أيوب قاسم المتحدث باسم خفر السواحل الليبي في تصريحات لرويترز عبر الهاتف أمس السبت إن خفر السواحل لن يستقبل أي مهاجرين غير شرعيين بعد أن تنقذهم سفن الإنقاذ.