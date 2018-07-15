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سياسة

ألمانيا تحذر ترمب من عقد صفقات منفردة مع بوتين

وزير الخارجية الألماني هايكو ماس
وزير الخارجية الألماني هايكو ماس
15/7/2018

حذر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من مغبة عقد أي صفقات منفردة مع روسيا على حساب الحلفاء الغربيين للولايات المتحدة.

  • رحب ماس بالاجتماع بين ترمب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين
  • قال لصحيفة بيلد إم زونتاغ "قلنا دائما إننا بحاجة إلى الحوار مع روسيا. لذا فإن المحادثات بين واشنطن وموسكو أمر جيد".
  • أضاف ماس "ستكون أيضا خطوة للأمام إذا منح هذا الاجتماع أيضا قوة دافعة لنزع السلاح النووي".
  • حذر من أن "من يسيء إلى شركائه يخاطر بخسارتهم في نهاية المطاف".
  • أوضح "الصفقات المنفردة على حساب الشركاء ستضر أيضا بالولايات المتحدة في النهاية".

واتهم ترمب ألمانيا قبل أيام بأنها "أسيرة" لروسيا بسبب اعتمادها عليها في إمدادات الطاقة. وقال الرئيس الأمريكي إنه سيثير خلال لقائه مع بوتين مسألة الحد من الأسلحة النووية.

المصدر : رويترز
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