فيديو: اعتقال فتاة سعودية احتضنت مطربا على المسرح

أعلنت السلطات السعودية، اليوم السبت، توقيف فتاة سعودية قالت وسائل إعلام ببلادها إنها اقتحمت خشبة مسرح "عكاظ" بالطائف واحتضنت مطربا.

وأشار المتحدث الإعلامي لشرطة مكة المكرمة العقيد عاطي القرشي‎ إلى "قيام إحدى المشاركات بحضور مهرجان سوق عكاظ بمحافظة الطائف، الجمعة، باعتلاء المسرح وارتكاب أفعال مجرمة وفق نظام مكافحة التحرش".

وأضاف المتحدث "تم إيقاف المرأة المخالفة بمؤسسة رعاية الفتيات بالطائف وإحالة القضية للنيابة العامة"، وفق وكالة الأنباء السعودية.

وذكرت وسائل إعلام سعودية، الجمعة، "فوجئ الحضور بفتاة تتخطى الحواجز وتقتحم المسرح وتقوم باحتضان الفنان ماجد المهندس أثناء أدائه وصلة غنائية".

وغرد آلاف المغردين السعوديين عن الواقعة حتى تصدر هاشتاج #بنت_تضم_ماجد_المهندس الترتيب الثالث حول العالم، وانتشر فيديو الواقعة بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المحامي السعودي، مراد الصبيح في تصريحات أوردتها صحيفة "عكاظ" السعودية، السبت، إن قضية الفتاة تعد "تحرشا برجل".

ولفت إلى أن الفتاة ستواجه عقوبة السجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ریال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، حسب المادة السادسة من نظام مكافحة التحرش.

ولم يتسن الحصول على تعليق من محامي الفتاة أو أسرتها بشأن ما ذكرته السلطات أو نقلته وسائل إعلام سعودية.

و"المهندس" ذاع صيته في الغناء بالسعودية، وحمل جنسيتها عام 2010 بجانب جنسيته الأصلية العراقية.