غزة: استشهاد طفلين والمقاومة ترد على غارات إسرائيلية

استشهد طفلان فلسطينيان، وأصيب 10 آخرون بجروح جراء غارة شنتها طائرات حربية إسرائيلية عصر (السبت) على مدينة غزة.

وقالت مصادر فلسطينية لوكالة الأناضول إن طفلين يبلغان(15 و16 عاما) قتلا آثر إصابتهما بجروح خطيرة فيما أصيب 10 آخرين بفعل الغارة التي استهدفت بعدة صواريخ متتابعة، مبني قيد الإنشاء مكون من عدة طوابق غرب غزة.

وواصلت إسرائيل شن غارات جوية ومدفعية على قطاع غزة فيما ردت فصائل فلسطينية بإطلاق قذائف الهاون محلية الصنع على المستوطنات الإسرائيلية المحاذية للقطاع.

استشهد طفل فلسطيني برصاص قناص إسرائيلي

وقال أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة في بيان صحفي:

إن الطفل الفلسطيني عثمان رامي حِلّس (15 عاما) استشهد جراء تعرضه لرصاص إسرائيلي حي، شرق مدينة غزة.

إن عدد الجرحى ارتفع إلى 220 فلسطينياً، جراء اصابتهم بالرصاص الحي، وبالاختناق بالغاز المسيل للدموع.

165 إصابة تم علاجهم ميدانيا، و55 إصابة وصلوا لمستشفيات قطاع غزة.

وهذه أبرز التطورات: