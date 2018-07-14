غزة: استشهاد طفلين والمقاومة ترد على غارات إسرائيلية
14/7/2018
استشهد طفلان فلسطينيان، وأصيب 10 آخرون بجروح جراء غارة شنتها طائرات حربية إسرائيلية عصر (السبت) على مدينة غزة.
وقالت مصادر فلسطينية لوكالة الأناضول إن طفلين يبلغان(15 و16 عاما) قتلا آثر إصابتهما بجروح خطيرة فيما أصيب 10 آخرين بفعل الغارة التي استهدفت بعدة صواريخ متتابعة، مبني قيد الإنشاء مكون من عدة طوابق غرب غزة.
وواصلت إسرائيل شن غارات جوية ومدفعية على قطاع غزة فيما ردت فصائل فلسطينية بإطلاق قذائف الهاون محلية الصنع على المستوطنات الإسرائيلية المحاذية للقطاع.
وقال أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة في بيان صحفي:
إن الطفل الفلسطيني عثمان رامي حِلّس (15 عاما) استشهد جراء تعرضه لرصاص إسرائيلي حي، شرق مدينة غزة.
إن عدد الجرحى ارتفع إلى 220 فلسطينياً، جراء اصابتهم بالرصاص الحي، وبالاختناق بالغاز المسيل للدموع.
165 إصابة تم علاجهم ميدانيا، و55 إصابة وصلوا لمستشفيات قطاع غزة.
وهذه أبرز التطورات:
مراسل الجزيرة:صفارات الإنذار دوت مجددا في البلدات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة
طائرات حربية إسرائيلية شنت غارات (السبت) ضد مواقع للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، فيما أطلقت إسرائيل صافرات الإنذار في المستوطنات الواقعة في غلاف القطاع.
ردت المقاومة الفلسطينية بإطلاق صواريخ على مستوطنات إسرائيلية.
المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي قال إنهم قاموا بالإغارة على أهداف عسكرية في قطاع غزة.
ذكرت وكالة "وفا" الفلسطينية أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت مواقع وأراض في مدينة غزة، وموقعا وسط القطاع، وآخر في مدينة رفح جنوب القطاع.
مراسل "الجزيرة مباشر" في غزة: "القطاع يتعرض لغارات جوية تقوم بها طائرات الاحتلال الإسرائيلي منذ مساء أمس الجمعة".
قصفت الطائرات الإسرائيلية في وقت سابق من (السبت) عدة مواقع في قطاع غزة، بينما ردت الفصائل الفلسطينية بإطلاق عدة قذائف وصواريخ.
أكدت وسائل إعلام فلسطينية محلية استهداف الطائرات الإسرائيلية لمواقع تابعة للمقاومة في غزة وإطلاق صفارات الإنذار في المستوطنات الواقعة في غلاف القطاع.
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن الطيران الحربي الإسرائيلي يستهدف موقعا للمقاومة شمال القطاع بمخيم البريج وسط القطاع بصاروخين استطلاع وثالث حربي، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.
يذكر أن الآلاف من الفلسطينيين شاركوا في احتجاجات منذ صباح الجمعة 13 يوليو/ تموز، والتي تزامنت مع ذكرى مرور مئة يوم على بدء مسيرات العودة في مارس/ آذار الماضي.
قابل الاحتلال الإسرائيلي التظاهرات منذ يومها الأول بالقمع بمختلف الوسائل حيث استشهد ما يربو على 138 فلسطينيا وأصيب أكثر من 16 ألفا، حسبما أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية.