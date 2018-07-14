شاهد: لأول مرة منذ عقدين.. الرئيس الإريتري يزور إثيوبيا

وصل الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، السبت، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، في زيارة هي الأولى منذ عقدين، بعد انقطاع العلاقات بين البلدين، عقب الحرب بينهما في 1998.

وكان في استقبال أفورقي، لدى وصوله مطار أديس أبابا، رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، وعدد من كبار المسؤولين الإثيوبيين والسفراء المعتمدين لدى أديس أبابا وحكام الأقاليم، وحظي الرئيس الإريتري باستقبال كبير رسمي وشعبي على طول الطريق المؤدي إلى القصر الوطني.

والأحد الماضي، زار رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، العاصمة الإريترية أسمرا، مع وفد رفيع المستوى، وشهدت الزيارة الرسمية التي استمرت يومين، توقيع إعلان "سلام وصداقة" مشترك، ينهي الحرب بين البلدين ويفتح صفحة جديدة من السلام والتعاون، إضافة إلى العديد من الاتفاقات.

ويبحث أفورقي، خلال الزيارة التي تستمر يومين العلاقات الثنائية وإعادة تطبيعها، كما يزور المنطقة الصناعية في مدينة أواسا بإقليم شعوب جنوب إثيوبيا، ويفتتح سفارة بلاده لدى أديس أبابا، بعد انقطاع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين لنحو عقدين من الزمن، إثر اندلاع حرب بينهما (1998 – 2000)

تاريخ مشترك بين إثيوبيا وإريتريا:

* استقلت إريتريا عن إثيوبيا عام 1993، بعد حرب استمرت 3 عقود لكن صراعًا حدوديًا حول بلدة "بادمي" اندلع مجددًا بينهما عام 1998، حيث قطعت العلاقات الدبلوماسية منذ ذلك الحين.

* خاض البلدان حربا في أواخر التسعينيات قتل فيها نحو 80 ألف شخص بسبب الخلاف الحدودي.

* شهدت الجزائر، في ديسمبر/ كانون الأول من عام 2000، توقيع اتفاقية سلام بين البلدين، أنهت الحرب الحدودية.

* حظى أبي أحمد، بإشادة دولية بفضل تقاربه مع إرتريا بعد أن تولى السلطة في أبريل/نيسان، وإعلانه الالتزام ببنود اتفاق سلام أبرم بعد الحرب التي استمرت من 1998 إلى 2000.

* رئيس الوزراء الإثيوبي البالغ من العمر 41 عامًا يدفع باتجاه المزيد من الإصلاحات الجريئة لكسر عزلة إثيوبيا التي استمرت سنوات عن العالم الخارجي.