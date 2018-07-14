شاهد: فرنسا تحتفل بعيدها الوطني بحماية 110 آلاف شرطي

احتفلت فرنسا، السبت، بعيدها الوطني وسط إجراءات أمنية مشددة بالعاصمة باريس وضواحيها.

وأعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب، الجمعة، أن نحو 110 ألف عنصر شرطة ودرك سينتشرون في فرنسا بمناسبة حلول العيد الوطني ونهائي المونديال الذي يخوضه المنتخب الوطني مع كرواتيا.

وأخرجت الجيوش الفرنسية باكورة معداتها كما جرت عليه التقاليد للمشاركة في عرض الرابع عشر من يوليو/تموز في جادة الشانزليزيه التي يستعد مئات الآلاف من الفرنسيين للاحتفال فيها الأحد في حال فوز فريقهم بمونديال 2018 في موسكو.

وتحت شمس ساطعة افتتح الرئيس إيمانويل ماكرون للمرة الثانية منذ انتخابه في مايو/ أيار 2017 الحفل عبر استعراض الجيوش بجوار رئيس الأركان على الشانزليزيه واقفا في "عربة قيادة" ترجل منها على الجادة الفرنسية قبل أن يصعد إلى المنصة الرئاسية في ساحة الكونكورد.

وتجري الاحتفالات وسط تدابير مشددة بعد نشر حوالي 12 ألفا من قوات الشرطة في باريس وضواحيها بمناسبة العيد الوطني، واستعدادا لمباراة الأحد التي يواجه فيها المنتخب الفرنسي نظيره الكرواتي أملاً بالفوز بكأس العالم للمرة الثانية.

وبعد دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لحضور احتفالات العام الماضي، دُعي لحضور حفل هذه السنة رئيس وزراء سنغافورة هسيين لونغ، ووزير خارجية اليابان تارو كونو في ظل مساعي فرنسا لتعزيز علاقاتها العسكرية في آسيا والمحيط الهادئ.

وتصدرت أعلام البلدين التي رفعها سبعة جنود من كل منهما إلى جانب الأعلام الفرنسية العرض الذي ترافقه طلعات جوية تنفذها 64 طائرة بينها طائرات ألفاجيت من سرب باتروي دو فرانس العريق وعلى متنها ثلاثة من جرحى الحرب من القوات الخاصة.

وحظي توماس بسكيه وهو عاشر فرنسي يصعد إلى الفضاء بشرف قيادة طائرة رافال، فيما يشهد الحفل أول عرض لطائرة التموين إيرباص 330 فينيكس، والطلعة الأخيرة لطائرة ميراج-ان.

وتبدو العلاقات اليوم بين ماكرون والعسكريين في حالة انفراج. وأصدر الرئيس، الجمعة، قانون التنظيم العسكري 2019-2025 الذي يخصص قرابة 300 مليار يورو من الاعتمادات الدفاعية المتراكمة لتصل الى 2% من إجمالي الناتج الداخلي خلال سبع سنوات.

وتحتفل فرنسا بالعيد الوطني أو "يوم الباستيل" في 14 يوليو/تموز من كل عام منذ 1880.

وشهدت احتفالات فرنسا بيومها الوطني في 2016 هجوما استهدف مدينة نيس الساحلية، أدى إلى مقتل 86 شخصا دهسا.

