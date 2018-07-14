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سياسة

تراجع عدد المهاجرين القادمين لكندا من حدود أمريكا

ضباط من الشرطة الكندية يساعدون أسرة عبرت الحدود من أمريكا
ضباط من الشرطة الكندية يساعدون أسرة عبرت الحدود من أمريكا
14/7/2018

أعلنت وزارة الهجرة الكندية الجمعة تراجع عدد طالبي اللجوء الذي عبروا الحدود بشكل غير قانوني من الولايات المتحدة في يونيو/حزيران الماضي ليبلغ أدنى مستوى له منذ عام.

وبلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين عبروا الحدود بين الولايات المتحدة وكندا بشكل غير قانوني 1263 شخصا في يونيو/حزيران أي الأدنى منذ يونيو/ حزيران 2017.

ويشكل ذلك تراجعا بالمقارنة مع شهر مايو/ أيار وانخفاضا بأكثر من 50% بالمقارنة مع 2560 شخصا تم رصدهم في أبريل/ نيسان بعد دخولهم البلاد بشكل غير قانوني.

ويصل غالبية المهاجرين سيرا على الأقدام على طريق يبعد نحو 70 كلم جنوب مونتريال حيث تعترضهم الشرطة الكندية ويتم السماح لهم بالتقدم بطلب للجوء.    

وإذا أتوا إلى مركز حدودي فستتم إعادتهم إلى الولايات المتحدة بموجب اتفاق ينص على أن يقدم المهاجرون طلب اللجوء في البلد الأول الذي يصلون إليه.

وكان قدوم المهاجرين غير القانونيين من الولايات المتحدة بدأ بعد فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية في 2016 وتعهده بأن يطرد ملايين الأشخاص الذين لا يملكون أوراقا ثبوتية مع إلغاء الوضع الخاص الذي كان يستفيد منه رعايا هايتي خصوصا في الولايات المتحدة.

وأضافت أجهزة الهجرة أن طلبات اللجوء تراجعت إلى ما معدله 83 طلبا في اليوم في أبريل 2018 وإلى 57 في مايو/ أيار و39 في يونيو/حزيران. وقالت الوزارة في بيان "نواصل مراقبة الوضع ونحن على استعداد لإدارة أي تدفق محتمل".

وتعتزم السلطات الكندية من جهة أخرى مواصلة حملة التوعية "لتصحيح المعلومات الخاطئة" التي تقول بأنه من السهل الحصول على طلب لجوء في كندا.

وصرح وزير الهجرة أحمد حسين "أولويتنا هي قبل شيء حماية صحة وأمن الكنديين. ولا يمكن الدخول كيفما كان إلى كندا وهذه الرسالة التي نبثها على نطاق واسع هنا وفي الخارج وقد أعطى ذلك نتائج ملموسة".

المصدر : الفرنسية
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