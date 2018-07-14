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سياسة|بريطانيا

بريطانيا تعثر على 400 دليل في قضية غاز الأعصاب نوفيتشوك

خبراء يفحصون المكان الذي عثر فيه على، سيرغي سكريبال وابنته يوليا فاقدي الوعي في مدينة سالزبري بجنوب إنجلترا
خبراء يفحصون المكان الذي عثر فيه على، سيرغي سكريبال وابنته يوليا فاقدي الوعي في مدينة سالزبري بجنوب إنجلترا
14/7/2018

قالت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية (السبت) إنها عثرت على أكثر من 400 دليل مادي في إطار تحقيقها في مقتل امرأة في جنوب غرب انجلترا بعد تعرضها للتسمم بغاز أعصاب نوفيتشوك.

وتوفيت دون ستيرغيس (44 عاما) في الثامن من يوليو/ تموز الماضي، بعد ما يزيد قليلا على أسبوع من تعرضها لنوفيتشوك قرب مدينة سالزبري التي تعرض فيها الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا لهجوم بذات السم في مارس/ آذار. وتعافى سكريبال وابنته من الهجوم بعد ذلك.

وظل شارلي رولي (45 عاما) صديق ستيرغيس في المستشفى في حالة خطيرة. ورولي من مدينة "أمزبري" التي تبعد بضعة أميال عن سالزبري.

وقالت الشرطة البريطانية في بيان لها:
  • إنها عثرت على زجاجة صغيرة في منزل رولي وتعتقد أنها مصدر التلوث بغاز الأعصاب.
  • إن عددا كبيرا من الأدلة المادية التي عثر عليها ربما يكون ملوثا وتم إرسال هذه الأدلة للمعامل لتحليلها.
  • العمل جار لمعرفة ما إذا كان غاز الأعصاب هو من ذات النسخة التي استخدمت في الهجوم على سيرغي ويوليا سكريبال في مارس/ آذار الماضي أم لا. وهو ما يمثل جانبا أساسيا من التحقيق بالنسبة للفريق.
من جانبها قالت السفارة الروسية في لندن في بيان نشرته على موقعها قبل بيان الشرطة البريطانية:
  • نود أن يطلعنا الجانب البريطاني على المعلومات المتعلقة بنوع المادة المستخدمة والصلة بين هذه الواقعة ووقائع تسمم غامضة أخرى تحدث في محيط معمل الكيماويات العسكري السري في "بورتون دون".
المصدر : رويترز
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