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سياسة

اليمن: السعودية تعترض صاروخا حوثيا واتفاق في المهرة

الحوثيون أطلقوا صاروخا أوائل نوفمبر استهدف مطار الملك خالد في الرياض
الحوثيون أطلقوا صاروخا أوائل نوفمبر استهدف مطار الملك خالد في الرياض
14/7/2018

أعلنت السعودية اعتراض صاروخ أطلق من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن العقيد الركن/ تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن إن "قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت من اعتراضه وتدميره".

السعودية تعترض صاروخ بالستي:
  • الصاروخ أطلق من صعدة باليمن باتجاه مدينة نجران.
  • لم ينتج عن اعتراض الصاروخ أية إصابات.
  • أطلق الحوثيون أكثر من 150 صاروخا على السعودية.
  • تدخلت السعودية على رأس تحالف عسكري في مارس/ آذار 2015 بعدما تمكن الحوثيون من السيطرة على العاصمة صنعاء ومدن هامة مثل عدن والحديدة.
  • تتهم السعودية إيران بدعم الحوثيين بالسلاح، لكن طهران تنفي.
  • قتل نحو 10 آلاف شخص وأصيب 53 ألفا منذ ذلك الوقت في ظل أزمة إنسانية تعتبرها الأمم المتحدة الأسوأ في العالم حاليا.
اتفاق في المهرة

وفي محافظة المهرة، أعلن المعتصمون التوصل إلى اتفاق مع اللجنة المكلفة من الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي والسلطة المحلية وقيادة ِالتحالف السعودي الإماراتي.

وأصدرت اللجنة المنظمة للاعتصام بيانا أعلنت فيه تعليق الاعتصام لمدة شهرين بعد أن وافقت السلطات على تنفيذ مطالب المعتصمين وأبرزها:

  • إعادة فتح مطار الغيضة الدولي.
  • وإعادة ُالعمل في منفذيْ شحن وصرفيت وميناء نشطون وتسليمها لقوات الأمن المحلية والجيش.
  • إعطاءُ أولوية لبناء الشرطة المحلية وتحسين الخدمات العامة مثل الكهرباء والمياه والصحة والتعليم والطرق.
  • نبهت اللجنة في بيانها إلى أنها ستعود للاعتصام مع رفع سقف المطالب إذا لم ينفذ الاتفاق خلال شهرين.

وسادت حالة من الغضب والاحتجاج في محافظة المهرة للمطالبة بسيادة المؤسسات الحكومية والسلطةِ المحلية على المرافق العامة البرية والجوية التي غابت منذ انتشار الوحدات العسكرية السعودية في المحافظة.

  • وصلت طلائع القوات السعودية إلى المهرة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
  • في يناير/ كانون الثاني من العام الحالي أرسلت السعودية لواء بحريا إلى منطقة نشطون.
  • في أبريل/ نيسان أرسلت السعودية مدفعية وآليات ٍ ثقيلة ً وعززت قواتها في ميناء نشطون ومطار الغيضة.
  • في مايو/ أيار الماضي رفض رئيس المجلس العام لأبناء المهرة وسقطرى السلطان عبد الله بن عيسى آل عفرار الوجود الاماراتي في سقطرى.
  • في الشهر نفسه حلت قوات سعودية في سقطرى محل القوات الاماراتية بعد اتفاق مع الحكومة اليمنية.
  • في نهاية شهر يونيو/ حزيران الماضي أعلن أبناء المهرة البدء باعتصامات مفتوحة للمطالبة بحقوقهم.
  • في السادس من يوليو/ تموز الجاري حدد المعتصمون ستة مطالب رئيسية سـُلمت للرئيس عبدربه منصور هادي وقيادة ِالتحالف.
مظاهرات في تعز

وفي مدينة تعر، تظاهر الآلاف من سكانها للمطالبة بدعم الجيش الوطني لاستكمال عملية استعادة ما تبقى من مناطق، وإنهاء الانقلاب وبسط ِ سلطة الشرعية على كامل الارض اليمنية.

وأعلن المتظاهرون رفضهم لإعادة من وصفوهم بالقتلة والفاسدين إلى قيادة مؤسسات السلطة المحلية بمحافظة تعز.

المصدر : وكالات
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