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سياسة|مصر

السلطات المصرية تكشف سر 3 أطفال عُثر على "جثثهم" غرب القاهرة

جثث 3 أطفال في حالة تعفن، بأحد شوارع محافظة الجيزة (غرب القاهرة)
جثث 3 أطفال في حالة تعفن، بأحد شوارع محافظة الجيزة (غرب القاهرة)
14/7/2018

ألقت السلطات المصرية (السبت) القبض على 4 متهمين يشتبه في تورطهم بـ "قتل 3 أطفال" عُثر على جثثهم، غرب القاهرة، قبل أيام.

وعثرت السلطات المصرية (الثلاثاء الماضي، على جثث 3 أطفال في حالة تعفن، بأحد شوارع محافظة الجيزة (غرب القاهرة)، فيما أشار تقرير مبدئي للطب الشرعي بمصر (حكومي) أن الأطفال الثلاثة أعمارهم 18 شهرا وعامان وخمسة أعوام ونصف العام.

وأوضحت المعاينة الأولية التي أجرتها السلطات أن الواقعة تعود لأكثر من يوم ما نتج عنه تعفن الجثث وانفجارها وتناثر الأعضاء بجوار الجثث.

وحسب ما نقلته بوابتا "أخبار اليوم" و"الأهرام" (مملوكتان للدولة) عن مصادر أمنية (لم تسمها) فإن الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة ألقت القبض على 4 متهمين يشتبه في تورطهم بالواقعة.

ومن بين المقبوض عليهم، وفق المصادر، سيدتان، إحداهما عاملة نظافة، والثانية شقيقة الضحايا، إضافة إلى ضبط أحد الأشخاص يرتبط بعلاقة أسرية بإحداهن، بجانب سائق "توكتوك" (وسيلة نقل صغيرة الحجم) متهم بـ "نقل المتهمتين وجثث الأطفال".

فيما أكد السائق، للأجهزة الأمنية، أنه "لم يكن يعلم أن المتهمتين بحوزتهما جثث الأطفال".

وحول طريقة وفاة الأطفال الثلاثة، أفادت المصادر الأمنية بأن "شقيقة الأطفال المجني عليهم كانت تتركهم في منزل صديقتها (عاملة النظافة)، وفي يوم الحادث شب حريق بالمنزل وكان الأطفال بمفردهم ما نتج عنه وفاتهم نتيجة الاختناقات من الدخان وكذلك الحروق".

ولفتت إلى أن "عاملة النظافة تخلصت من الأطفال بدافع الهرب من المساءلة القانونية".

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من المتهمين الأربعة أو محامين عنهم.

كما لم تصدر السلطات المصرية على الفور بيانًا رسميًا بخصوص الواقعة التي أثارت قلقا في الشارع المصري خشية أن تكون الواقعة مرتبطة بجريمة سرقة أعضاء بشرية، لكن السلطات نفت ذلك.

المصدر : الأناضول
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