الرئاسة التركية: من المرجّح إنهاء حالة الطوارئ في 18 من يوليو

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن (الجمعة) إنه من المرجّح الإعلان عن إنهاء حالة الطوارئ في البلاد في 18 من يوليو/ تموز الجاري.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، عقب أول اجتماع لحكومة الرئيس، رجب طيب أردوغان، الجديدة: