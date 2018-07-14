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سياسة|تركيا

الرئاسة التركية: من المرجّح إنهاء حالة الطوارئ في 18 من يوليو

أردوغان ترأس أول اجتماعات حكومته الجديدة
أردوغان ترأس أول اجتماعات حكومته الجديدة
13/7/2018

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن (الجمعة) إنه من المرجّح الإعلان عن إنهاء حالة الطوارئ في البلاد في 18 من يوليو/ تموز الجاري.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، عقب أول اجتماع لحكومة الرئيس، رجب طيب أردوغان، الجديدة:
  • تركيا ستستمر في مكافحة الإرهاب في إطار القوانين المعمول بها، في إشارة إلى مرحلة ما بعد رفع حالة الطوارئ.
  • هناك إمكانية إعادة إعلان حالة الطوارئ، حال واجهت البلاد تهديدًا طارئًا يستدعي ذلك.
  • البيان الختامي لقمة حلف شمال الأطلسي "ناتو"، التي عقدت في بروكسل، الأربعاء والخميس، يبعث على الارتياح.
  • إطلاق أثينا سراح العسكريين الأتراك الثمانية الذين فروا إليها ومنحها حق اللجوء لثلاث أتراك، عقب محاولة 15 من يوليو/تموز 2016 الانقلابية الفاشلة "أمر مثير للقلق".
  • أنقرة لن تسمح لأعضاء "منظمة فتح الله غولن الإرهابية" التي نفذت محاولة الانقلاب؛ بـ "التقاط أنفاسهم في أي مكان حول العالم".
  • الحكومة الجديدة ستعقد اجتماعاتها كل أسبوع أو أسبوعين، إضافة إلى اجتماعات مصغرة بحضور وزراء معنيين.
  • جميع الهيئات المختصة ستعمل بشكل منسّق لضمان مواصلة اقتصاد البلاد أداءه الجيد خلال الأعوام الـ16 الأخيرة.
  • تركيا ستتخذ خطوات في سبيل تحقيق الانضباط في الموازنة ومكافحة التضخم وإجراء الإصلاحات البنيوية من بين أولوياتنا، ويتم التحضير لخطوات تركز على إنعاش الصادرات.
  • أحد أهم النقاط البارزة التي تناولها اجتماع الحكومة الجديدة هو التشديد على ضرورة العمل دون توقف.
  • الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أصدر تعليمات إلى الوزراء بهذا الخصوص.
  • هناك تعيينات ستجري خلال الأيام المقبلة، لشغل مناصب في هيئات مستحدثة مرتبطة بمؤسسة الرئاسة.
المصدر : الأناضول
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