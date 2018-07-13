مولر يتهم ضباطا بالمخابرات الروسية بقرصنة انتخابات 2016 وترمب يرد عليه

وجهت هيئة محلفين اتحادية كبرى اتهامات إلى 12 ضابطا في المخابرات الروسية تتعلق باختراق شبكات كمبيوتر لهيلاري كلينتون المرشحة الديمقراطية بانتخابات الرئاسة الأمريكية في 2016.

وقال رود روزنستاين نائب وزير العدل الأمريكي في مؤتمر صحفي بواشنطن:

لائحة الاتهام أعدها المحقق الخاص روبرت مولر فيما يتعلق بتحقيقه الجاري في تدخل روسيا في انتخابات 2016 والتي فاز فيها ترمب.

اللائحة توجه اتهامات إلى 12 ضابطا بالجيش الروسي بالاسم، بالتآمر للتدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016.

الاتهامات تتعلق بقرصنة حواسيب الحزب الديمقراطي الأمريكي وحملة المرشحة للرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون في انتخابات الرئاسة في نوفمبر/تشرين الثاني 2016

المخترقون الروس استخدموا شبكات حاسب حول العالم للقرصنة، والتهم الموجهة للضباط تشمل غسل الأموال من خلال العملة المشفرة.

وزارة العدل الأمريكية قالت في بيان إن ضباطا من جهاز المخابرات العسكرية الروسي "شاركوا بصفتهم الرسمية في جهود مستمرة لاختراق شبكات الكمبيوتر لحملة الحزب الديمقراطي واللجنة الوطنية للحزب والحملة الرئاسية لهيلاري كلينتون".

التحقيقات كشفت أن الاستخبارات الروسية اخترقت مجلس الانتخابات وسرقت معلومات نصف المليون ناخب أمريكي.

ليس هناك ادعاء في هذا الاتهام على أي مواطن أمريكي بارتكاب جريمة.

لا يوجد ادعاء بأن الاختراق قد أثر على عدد الأصوات أو على نتيجة الانتخابات.

لائحة اتهامات مولر هي الأولى التي توجه بشكل مباشر للحكومة الروسية بالتدخل في الانتخابات.

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اطلع على نتائج التحقيقات والاتهامات

الاتهامات تأتي قبل ثلاثة أيام من قمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين الاثنين المقبل في العاصمة الفنلندية هلسنكي.

ترمب وصف تحقيق مولر قبل ساعات قليلة من إعلان الاتهامات بأنه "ملاحقة مزيفة" تضر بالعلاقات الأمريكية مع روسيا.

رد وزارة الخارجية الروسية على اتهامات مولر: