شاهد: مظاهرات في العراق للمطالبة بتوفير فرص العمل وتحسين الأوضاع المعيشية

تواصلت المظاهرات في العاصمة العراقية بغداد وعدد من المدن العراقية بوسط وجنوب البلاد، للمطالبة بتوفير فرص العمل وتحسين الأوضاع المعيشية.

تواصلت المظاهرات في مدن بابل وميسان وذي قار.

قالت مصادر من محافظة النجف العراقية، إن مئات المتظاهرين الغاضبين اقتحموا مطار النجف مساء اليوم (الجمعة) وذلك في تطور للاحتجاجات الغاضبة التي انطلقت في أكثرَ من محافظة عراقية منذ عدة أيام بسبب تردي الخدمات.

وعادت حركة الرحلات للمطار بعد توقف الرحلات لساعات.

وفرضت الشرطة العراقية حظرا للتجوال في المحافظة بعد اقتحام متظاهرين لمطار المدينة.

وفي البصرة، اقتحم مئات من المتظاهرين فندق شيراتون، أحد أكثر فنادق المحافظة أهمية، تزامنا مع تظاهرات أخرى بعدد من المناطق في المحافظة احتجاجا على تدهور الأوضاع المعيشية.

وكانت البصرة قد شهدت في وقت سابق اليوم قيام متظاهرين بغلق الطريق الرئيسي المؤدي إلى ميناء أم قصر أكبر الموانئ في المحافظة.

وتسببت عملية اغلاق الطريق في منع عشرات الشاحنات من الوصول إلى الميناء الذي يعتبر شريانا اقتصاديا عراقيا مهما.

ووصل رئيس الوزراء حيدر العبادي اليوم إلى البصرة والتقى كبار المسؤولين والقادة الأمنيين في المحافظة.

في سياق متصل، أعلن المكتب الإعلامي لزعيم التيار الصدري أن مقتدى الصدر سيقوم بإرسال وفد يمثله إلى محافظة البصرة للقاء ممثلي المتظاهرين.

وصف مقتدى الصدر المتظاهرين في البصرة بالمظلومين رافضا الاعتداء عليهم.

كما دعا الصدر في تغريدة له على تويتر، المتظاهرين إلى الحفاظ على الممتلكات العامة التي قال إنها ملك للشعب وليس للفاسدين.

وكانت المرجعية الشيعية العليا في العراق عبرت في وقت سابق عن تضامنها مع المحتجين على سوء الخدمات في محافظة البصرة جنوبي العراق، واصفة مطالبهم بأنها محقة.

وقال عبد المهدي الكربلائي معتمد المرجعية الشيعية في خطبة الجمعة في كربلاء، إن المرجعية تقدر أوضاع المحتجين الصعبة وتطالب بمواجهة الفساد والمفسدين.