شاهد: عشرات القتلى في تفجير بباكستان واعتقال نواز شريف

قال مسؤولون في باكستان (الجمعة) إن انتحاريا قتل 128 شخصا في تجمع انتخابي جنوب غرب البلاد في ثاني هجوم مرتبط بالانتخابات.

والتفجير هو الأكثر دموية في البلاد فيما يزيد عن ثلاث سنوات والثالث في أعمال عنف مرتبطة بالانتخابات هذا الأسبوع.

يأتي ذلك بينما اعتقلت السلطات الباكستانية رئيس الوزراء المعزول نواز شريف وابنته مريم، مساء (الجمعة) بعد فترة قصيرة من عودتهما للبلاد حيث يواجهان أحكاما مطولة بالسجن ويسعيان لحشد التأييد لحزبهما قبل انتخابات تجرى في 25 يوليو/ تموز المقبل.

وهذه تطورات الأحداث: