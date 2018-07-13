ترمب يبحث مع بوتين خفضا كبيرا في الأسلحة النووية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه سيناقش إجراء تخفيضات كبيرة في الأسلحة النووية عندما يلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين في هلسنكي (الاثنين) المقبل.

وقال ترمب في مؤتمر صحفي مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي:

الانتشار النووي بالنسبة لي هو أكبر مشكلة في العالم. الأسلحة النووية كبرى مشاكل العالم.

بوسعنا فعل شيء لتخفيض الأسلحة النووية كثيرا، ومن الأفضل التخلص منها، ربما كان ذلك حلما، لكنه سيكون موضوعا للمناقشة مع بوتين.

الولايات المتحدة وروسيا هما أكبر قوتين نوويتين في العالم بفارق كبير عن باقي الدول.

أعتقد أن إبرام اتفاقات مهمة مع روسيا أمرا صعبا بسبب المعارضة التي ستقول إنني موال لروسيا أكثر من اللازم.

لدينا هذا الغباء المستمر، غباء محض، لكنه يجعل فعل أي شيء مع روسيا أمرا صعبا جدا لأن أي شيء أفعله يقولون "روسيا، إنه يحب روسيا".

أحب الولايات المتحدة لكنني أحب أن أكون على اتفاق مع روسيا والصين ودول أخرى.

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