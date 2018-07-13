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سياسة|مصر

انفجار بمصنع للجيش قرب مطار القاهرة

12/7/2018

أصيب 12 شخصا إثر انفجار وقع في مخزن بتروكيماويات، صباح الجمعة، بالقرب من مطار القاهرة، وفق مصادر رسمية.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن مصدر بوزارة الداخلية أن قوات الحماية المدنية بالقاهرة تمكنت من السيطرة على الحريق الناجم عن الانفجار.

وفيما يلي أبرز تفاصيل الواقعة:

– الانفجار وقع في أحد مخازن شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية القريبة من مطار القاهرة.

– المتحدث العسكري باسم الجيش المصري قال في صفحته على فيسبوك "نظرا لارتفاع درجة حرارة الجو حدث انفجار في أحد مخازن البتروكيماويات التابعة لشركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية، وتم دفع عربات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق ومحاصرته".

– لم يشر المتحدث إلى الجهة المالكة للمصنع، لكن مصادر أمنية وبعض المواقع على الإنترنت أشارت إلى أنه تابع للقوات المسلحة، وهو شركة تابعة لوزارة الإنتاج الحربي المصرية بدأت نشاطها الإنتاجي عام 1949.

– وزارة الطيران المدني نفت وقوع الانفجار داخل محيط مطار القاهرة مؤكدة أن حركة الملاحة الجوية بالمطار تسير بشكل طبيعي ومنتظم.   

– شهود عيان أكدوا رؤية سيارات إسعاف وعربات إطفاء تهرع للمكان بينما ارتفعت سحابة سوداء فوق المنطقة، وقوات الحماية المدنية دفعت بـ 12 سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق.

– التلفزيون المصري ذكر أن رجال الإطفاء تمكنوا من السيطرة على الحريق.           

– رئيس الشركة القابضة المصرية للمطارات والملاحة الجوية أكد للتلفزيون المصري أنه لم تحدث أي انفجارات داخل أسوار مطار القاهرة، وأن قرار تعليق بعض الرحلات في المطار جاء إجراء تأمينيا فقط من دون وقوع إصابات.

المصدر : وكالات
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