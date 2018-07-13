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سياسة

الذهب والفضة يهبطان لأدنى مستوياتهما في 7 أشهر مع صعود الدولار

13/7/2018

هبطت أسعار الذهب والفضة إلى أدنى مستوياتها في سبعة أشهر الجمعة مع صعود الدولار إلى أعلى مستوى في أسبوعين.

  • جاء ذلك بدعم من مشتريات للاستثمار الآمن وسط حرب الرسوم الجمركية الجارية بين الولايات المتحدة والصين.
  • انحسر الطلب على المعادن النفيسة أيضا بفعل توقعات بزيادات في أسعار الفائدة الأمريكية.
  • تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 في المئة إلى 1240.66 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول في سوق نيويورك بعد هبوط في وقت سابق إلى 1236.58 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ الثاني عشر من ديسمبر/كانون الأول.
  • انخفضت العقود الأمريكية للذهب 0.4 في المئة لتبلغ عند التسوية 1241.20 دولار للأوقية.
  • أسعار الذهب منخفضة حوالي 9 في المئة عن مستوياتها في منتصف أبريل/نيسان.
  • ينهي المعدن الأصفر الأسبوع على هبوط قدره 1 في المئة.
  • تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 في المئة إلى 15.79 دولار للأوقية بعد أن لامست في وقت سابق من الجلسة أدنى مستوى منذ الثالث عشر من ديسمبر/كانون الأول عند 15.67 دولار. وينهي المعدن الأبيض الأسبوع على خسارة قدرها 1.3 في المئة.
  • هبط البلاتين 1.8 في المئة إلى 823.90 دولار للأوقية بينما تراجع البلاديوم 1.5 بالمئة إلى 934.80 دولار للأوقية.
المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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