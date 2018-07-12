مستشار خامنئي: بوتين أكد وقوفه معنا في وجه العقوبات الأمريكية

قال علي أكبر ولايتي كبير مستشاري المرشد الإيراني علي خامنئي إن اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان "بناء ووديا للغاية" وإن موسكو ستستثمر في قطاع النفط الإيراني.

وأضاف ولايتي (الخميس) أن بوتين كرر رفضه للعقوبات الأمريكية على إيران ووقوف روسيا إلى جانب طهران.

وهذه تصريحات ولايتي للتلفزيون الرسمي الإيراني من موسكو:

يثمن زعيمنا (خامنئي) تحسن العلاقات مع روسيا باعتبارها شريكا استراتيجيا وأن هذا المسار سيستمر.

الرئيس بوتين كرر رفض روسيا لقرار أمريكا فرض عقوبات على إيران.

روسيا ستقف مع إيران وستدافع عن حقوق طهران.

الرئيس بوتين أكد أن روسيا مستعدة لمواصلة استثماراتها النفطية في إيران عند مستوى 50 مليار دولار.

50 مليار دولار هو مبلغ كبير يمكن أن يعوض خروج الشركات من إيران بسبب الخوف من العقوبات الأمريكية.

إحدى شركات النفط الروسية الكبرى وقعت اتفاقا قيمته أربعة مليارات دولار مع إيران وأضاف أنه "سيطبق قريبا" دون الخوض في تفاصيل.

شركتان كبيرتان أخريان هما روسنفت وغازبروم بدأتا محادثات مع وزارة النفط الإيرانية لتوقيع عقود قيمتها تصل إلى عشرة مليارات دولار.

إيران وروسيا تتشاركان في ذات وجهة النظر بشأن سوريا حيث يدعم البلدان الرئيس بشار الأسد في الحرب الأهلية السورية ولعبا دورا حاسما في ترجيح كفة الحرب لصالحه وتهدئة العنف في بعض المناطق.

إيران وروسيا ستواصلان التعاون في سوريا.

الرئيس بوتين شدد على أهمية التعاون السياسي والدفاعي بين إيران وروسيا في سوريا.

سيحضر رؤساء إيران وروسيا وتركيا قريبا قمة في طهران.

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