شيوخ أيرلندا يقر حظر استيراد منتجات إسرائيلية

صادق مجلس الشيوخ الأيرلندي على مشروع قانون يحظر استيراد أو بيع السلع المنتجة في أراض محتلة في أنحاء العالم، وبينها المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

وبموجب مشروع القانون فإنه يحظر في أيرلندا استيراد المنتجات من الأراضي المحتلة حول العالم ومنها المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وهذه أبرز المعلومات حول القانون:

مشروع القانون قدمته السناتور المستقلة "فرانسيس بلاك" وحظي بموافقة كل الأحزاب الأيرلندية باستثناء حزب فاين غايل الحاكم.

صوّت أعضاء مجلس الشيوخ على مشروع قرار "ضبط النشاطات الاقتصادية (الأراضي المحتلة) بأغلبية 25 صوتا مقابل 20، وسط تصفيق حاد.

مشروع القرار سيعرض الآن على لجنة في مجلس الشيوخ فيما من المقرر أن تواصل الحكومة منع تحوله إلى قانون.

سيخضع مشروع القانون إلى مراجعة من قبل لجنة برلمانية قبل عرضه على مجلس النواب الأيرلندي للموافقة عليه.

فيما يلي ردود الفعل على القرار غير المسبوق: