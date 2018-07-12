شاهد:نظام الأسد يرفع العلم في درعا مهد الثورة

ذكر التليفزيون الرسمي أن قوات النظام النظام دخلت جنوب مدينة درعا الخاضع للمعارضة ورفعت العلم في مهد الثورة ضد حكم بشار الأسد والتي تحولت إلى حرب مستمرة منذ سبع سنوات.

وقال تليفزيون النظام السوري:

إن الجيش رفع العلم قرب مكتب البريد، وهو المبنى الحكومي الوحيد في الجزء من المدينة الذي كانت تسيطر عليه المعارضة منذ أيام الانتفاضة الأولى في 2011.

شهود أفادوا بأن مركبات تابعة للحكومة السورية ترافقها الشرطة العسكرية الروسية دخلت منطقة في مدينة درعا (الخميس) من أجل رفع العلم.

رافعات من مجلس بلدية درعا الذي تديره الدولة نصبت سارية العلم قرب المسجد الذي خرجت منه احتجاجات كبرى على حكم الأسد في مارس/ آذار2011 والتي أذنت ببداية الصراع.

وهذه تطورات الأوضاع في درعا: