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سياسة|إثيوبيا

جماعة إثيوبية متمردة تعلن وقف إطلاق النار بعد إصلاحات أبي احمد

مهاجرون إثيوبيون يرفعون علم جبهة تحرير أورومو في فرنسا (أرشيفية)
مهاجرون إثيوبيون يرفعون علم جبهة تحرير أورومو في فرنسا (أرشيفية)
12/7/2018

أعلنت جماعة إثيوبية متمردة وقفا لإطلاق النار من جانب واحد بعدما رفعها البرلمان من قائمة الجماعات الإرهابية المحظورة في إطار إصلاحات يقودها رئيس الوزراء الجديد أبي أحمد.

وتقاتل جبهة تحرير أورومو منذ 1993 للحصول على حكم ذاتي لأوروميا، أكبر مناطق إثيوبيا.

جندي من جبهة تحرير أورومو المسلحة (غيتي)
وهذه أبرز التطورات:
  • الحكومة الإثيوبية كانت قد صنفت "جبهة تحرير أورومو" جماعة إرهابية في 2008.
  • الجماعة أعلنت (الخميس) في بيان نشرته وسائل إعلام تابعة للدولة وقف إطلاق النار.
  •  الجماعة قالت إن وقفها المؤقت لإطلاق النار سيقودها ومعها الدولة الإثيوبية إلى إعلان وقف ثنائي للأعمال القتالية نهائيا وللأبد وإلى نهاية الصراع.
  • الخطوة تأتي بعد أسبوع من إعلان البرلمان الإثيوبي أن الجماعة إلى جانب الجبهة الوطنية لتحرير أوجادن الانفصالية وحركة جينبوت 7 المعارضة لم تعد جماعات إرهابية.
  • رئيس الوزراء الإثيوبي الجديد أبي أحمد، الذي تولى السلطة في إبريل/ نيسان، يقود مسعى جريئا لتخليص الدولة الأفريقية التي يسكنها 100 مليون نسمة من هاجس الحكم الأمني.
  • أبي أحمد أقر بارتكاب قوات الأمن انتهاكات واسعة النطاق وندد بها وشبهها بإرهاب الدولة.
  • أبي أحمد توصل في أكثر تطور مفاجئ حتى الآن إلى سلام مع عدو بلاده اللدود إريتريا، منهيا مواجهة عسكرية طويلة أعقبت حربا حدودية بين عامي 1998 و2000 من المعتقد بأنها أودت بحياة 80 ألف شخص.
المصدر : رويترز
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