جماعة إثيوبية متمردة تعلن وقف إطلاق النار بعد إصلاحات أبي احمد

أعلنت جماعة إثيوبية متمردة وقفا لإطلاق النار من جانب واحد بعدما رفعها البرلمان من قائمة الجماعات الإرهابية المحظورة في إطار إصلاحات يقودها رئيس الوزراء الجديد أبي أحمد.

وتقاتل جبهة تحرير أورومو منذ 1993 للحصول على حكم ذاتي لأوروميا، أكبر مناطق إثيوبيا.

جندي من جبهة تحرير أورومو المسلحة (غيتي)

وهذه أبرز التطورات: