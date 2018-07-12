البث الحي
سياسة

ترمب: العقوبات المقبلة ستجبر إيران لاتفاق

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يتحدث إلى جانب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو خلال مؤتمر صحفي في مقر حلف الناتو
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يتحدث إلى جانب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو خلال مؤتمر صحفي في مقر حلف الناتو
12/7/2018

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن المصاعب الاقتصادية التي تعاني منها إيران ستجبرها على السعي لاتفاق أمني مع واشنطن في أعقاب انسحابه من الاتفاق النووي.

وفي مايو أيار انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المتعدد الأطراف والذي رفع العقوبات عن إيران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.

وأبلغت واشنطن دولا بعد ذلك أن عليها أن توقف كل واردات النفط الإيرانية بحلول الرابع من نوفمبر تشرين الثاني وإلا واجهت إجراءات مالية أمريكية.

وقد يؤدي هذا لتقلص إيرادات إيران من العملة الصعبة من تصدير النفط.

وتسبب هذا الاحتمال بالفعل في تحويل الكثير من الإيرانيين لمدخراتهم إلى الدولار الأمريكي من الريال الأمر الذي أثر بشدة على العملة المحلية المتعثرة بالفعل والتي تضررت نتيجة المشاكل الاقتصادية والمصاعب المالية في البنوك المحلية.

وقال ترمب للصحفيين في مؤتمر صحفي بعد قمة لقادة حلف شمال الأطلسي في بروكسل "يعاملوننا باحترام أكبر بكثير الآن مقارنة بما كان عليه الحال في السابق". وتوقع أن تسعى طهران لإبرام اتفاق جديد.

وأضاف "أعلم أن لديهم الكثير من المشاكل وأن اقتصادهم ينهار. لكن سأقول لكم هذا: في مرحلة ما سيتصلون بي وسيقولون ’فلنبرم اتفاقا’. إنهم يشعرون بألم كبير الآن".

وشهد البازار الكبير في طهران إضرابات في أواخر يونيو حزيران واشتبك محتجون غاضبون من انهيار الريال مع الشرطة وتجمع تجار خارج البرلمان للشكوى من التراجع الحاد في قيمة العملة المحلية.

ولا تزال قوى أوربية تدعم الاتفاق النووي وتقول إنها ستبذل مزيدا من الجهود لتشجيع شركاتها على مواصلة التعامل مع إيران رغم أن عددا من الشركات قالت بالفعل إنها تعتزم الانسحاب لأنها ستكون أيضا عرضة للعقوبات بعد قرار ترمب.

ودعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو حلفاء واشنطن للمساعدة في ممارسة الضغط الاقتصادي على إيران.

وكتب بومبيو في تغريدة على تويتر قبل اجتماع مزمع مع مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوربي فيدريكا موغيريني في بروكسل "يجب أن نقطع كل التمويل الذي يستخدمه النظام (الإيراني) لتمويل الإرهاب والحروب بالوكالة".

كما اتهم طهران بمواصلة بيع الأسلحة في الشرق الأوسط رغم قرارات مجلس الأمن الدولي.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من سياسة

مكافأة للعثور على متسببين بوفاة مهاجرين مسلمين في أمريكا

فتيات مسلمات ينبذن العنصرية في الولايات المتحدة (رويترز ـ أرشيف)

لأول مرة.. تركية بين مندوبي المجمع الانتخابي لاختيار الرئيس الأمريكي

دريا طاشقين (يمين) مع جو بايدن (يسار) (صحف)

ترمب يدعو أنصاره إلى "قلب" نتيجة الانتخابات الرئاسية

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب والرئيس المنتخب جو بايدن (موافع التواصل)

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على جماعة ليبية موالية لحفتر

قوات موالية لخليفة حفتر على قائمة عقوبات قانون ماغنيتسكي (روتيرز)
الأكثر قراءة

شاهد: أرمن يطلبون مساعدة جنود أذريين ليتمكنوا من إخلاء منازلهم

جندي أذري وجندي من قوات حفظ السلام الروسية عند نقطة تفتيش في ضواحي مدينة شوشة (رويترز)

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

رويترز: لهذه الأسباب اتخذ أردوغان قراراته الاقتصادية الأخيرة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

هدية الوداع من ترمب.. نتنياهو يعد جاسوسا إسرائيليا سابقا في أمريكا بحياة رغدة (فيديو)

نتنياهو يعد بولارد الجاسوس السابق في أمريكا بحياة رغدة (رويترز)