ترمب: الحلفاء تعهدوا بزيادة غير مسبوقة للإنفاق

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الخميس إن التزام الولايات المتحدة إزاء حلف الناتو "يظل قويا جدا"، وذلك بعد أن قطعت الدول الأعضاء تعهدات غير مسبوقة بزيادة الإنفاق على الدفاع.

وأضاف ترمب، خلال مؤتمر صحفي في ختام اجتماعات قمة قادة دول حلف الناتو، الخميس، أن حلف شمال الأطلسي أقوى بكثير الآن مقارنة بما كان عليه قبل يومين، ووصف "اجتماع أزمة" لم يكن على جدول الأعمال عقده زعماء الحلف وعددهم 29، صباح الخميس، بأنه "رائع وشهد روحًا جماعية قوية".

وجاءت أبرز تصريحات ترمب على النحو التالي:

ترمب: الإنفاق الجماعي في حلف الناتو سيصل إلى أكثر من 40 مليار دولار.

ترمب: يجب أن تكون هناك عدالة في الإنفاق وعلى جميع أعضاء الناتو الوفاء بالتزاماتهم المالية.

ترمب: نسعى إلى أن تكون نسبة إسهام كل دولة 2% من ميزانية الحلف وما نقدمه نحن أكثر من ذلك بكثير وهو أمر غير عادل.

ترمب: حققنا تقدمًا هائلًا في شان الإنفاق العسكري لحلف الأطلسي.

ترمب: أعتقد أنهم يحبونني في المملكة المتحدة، وأنا أتفق معهم في ملف الهجرة، ولقائي مع بوتين هو الأسهل.

ترمب: سأبحث مع بوتين ملفات سوريا وأوكرانيا وقضية التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية.

ترمب: أنا لا أعرف بوتين بشكل جيد لكنه ليس عدوًا لي وآمل أن يكون صديقًا.

ترمب: حققنا تقدمًا في أفغانستان وسألتقي الرئيس الأفغاني بعد قليل.

ترمب: استرجعنا 8 تريليونات دولار من خلال الإجراءات التجارية التي قمنا بها مؤخرًا مع الصين.

ترمب: إيران ستتصل بي في وقت ما وتطلب التوصل لاتفاق وسنفعل ذلك.

ترمب: إيران تتعامل مع الولايات المتحدة بقدر أكبر من الاحترام مما كان عليه الحال في السابق.

تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

ماكرون: فرنسا تلتزم برفع نفقاتها الدفاعية إلى 2% من قيمة الإنتاج المحلي بحلول عام 2024.

ماكرون: الأهم بالنسبة لنا هو العمليات التي ينفذها حلف الناتو.

ماكرون: لست متأكدًا من قدرة أعضاء الناتو على رفع نفقاتهم الدفاعية إلى 4%.

ماكرون: ترمب لم يتحدث خلال اجتماعاتنا عن الخروج من حلف الناتو.

ماكرون: من المهم بالنسبة لنا أن يبقى ملف إيران النووي ضمن منظمة حظر الانتشار النووي.

حجم الإنفاق الدفاعي :