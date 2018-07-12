العفو الدولية تتهم الإمارات بتعذيب محتجزين في سجون بجنوب اليمن

اتهمت منظمة حقوقية دولية دولة الإمارات وقوات اليمنية بتعذيب محتجزين في شبكة من السجون السرية بجنوب اليمن، وطالبت بالتحقيق في هذه الانتهاكات باعتبارها جرائم حرب.

وقالت منظمة العفو الدولية (أمنستي) ومقرها في لندن في بيان أصدرته (الخميس) إن عشرات الأشخاص تعرضوا للاختفاء القسري بعد حملة اعتقالات تعسفية من جانب القوات الإماراتية واليمنية.

وهذا أبرز ما جاء في بيان منظمة العفو الدولية:

تحقيق أجري بين مارس/ آذار 2016 ومايو/ أيار 2018 في محافظات عدن ولحج وأبين وشبوة وحضرموت بجنوب اليمن وثّق استخداما واسع النطاق للتعذيب وغيره من أساليب المعاملة السيئة في منشآت يمنية وإماراتية، بما في ذلك الضرب والصدمات الكهربائية والانتهاكات الجنسية.

"يبدو أن دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تعمل في ظروف غير واضحة في جنوب اليمن، وضعت هيكلا أمنيا موازيا خارج إطار القانون، تتواصل فيه انتهاكات صارخة دون قيد" بحسب تيرانا حسن مديرة برنامج الاستجابة للأزمات في منظمة العفو.

يجب التحقيق في هذه الانتهاكات، التي تحدث في سياق الصراع المسلح في اليمن، على أنها جرائم حرب.

العفو الدولية دعت الولايات المتحدة إلى بذل المزيد من الجهد لضمان ألا تتلقى معلومات حصل عليها حلفاؤها الإماراتيون من خلال التعذيب ولتعزيز الامتثال لقوانين حقوق الإنسان.

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