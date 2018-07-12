السعودية تعتقل المفكر سفر الحوالي بعد توجيهه النصح للعائلة الحاكمة

أكد حساب "معتقلي الرأي" على موقع تويتر، اعتقال الداعية والمفكر السعودي المعروف سفر الحوالي مع اثنين من أبنائه، هما عبد الرحمن وعبد الله.

وجاء فيه أن الاعتقال نُـفّـذ بعد أيام قليلة من إصدار الحوالي كتاب "المسلمون والحضارة الغربية"، الذي وَجّه فيه النصح العائلة الحاكمة في السعودية وهيئة العلماء.

أبرز ما جاء في الكتاب