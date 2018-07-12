اتفاق على خروج القوات السعودية من مطار الغيضة بالمهرة شرقي اليمن

قالت مصادر للجزيرة إن اتفاقا تم بين القوات السعودية الموجودة بمحافظة المهرة شرقي اليمن من جهة والسلطات المحلية والمعتصمين من جهة أخرى يقضي بتنفيذ المطالب الستة التي قدمها المعتصمون

بنود الاتفاق:-

يقضي الاتفاق بتسليم القوات السعودية مطار الغيضة ليكون تحت إشراف المطار المدني.

تسليم منفذ صيرفت الحدودي مع سلطنة عُمان للأمن والسلطة المحلية لممارسة السيادة على المنافذ البحرية والجوية والبرية.

وأضافت المصادر ذاتها أن المعتصمين وافقوا على تعليق الاعتصام للبدء في تنفيذ بنود الاتفاق.

مطالب المعتصمون:-

تسليم مَنفذ شحن

تسليم منفذ صرفيت

تسليم ميناء نِشْطون

تسليم مطار الغيضة الدولي -التي تسيطر عليها القوات السعودية- إلى قوات الأمن المحلية والجيش

عدم السماح لأي قوات غير رسمية بالقيام بالمهام الأمنية بالمحافظة بشكل عام والمنافذ الحدودية بشكل خاص.

خلفيات:-