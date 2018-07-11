نتنياهو يطالب بوتين بإخراج الإيرانيين من سوريا

قال مسؤول إسرائيلي إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ روسيا بأن إسرائيل لا تنوي تهديد حكم الرئيس السوري بشار الأسد مطالبا موسكو إخراج القوات الإيرانية من سوريا

ونقل المسؤول عن نتنياهو قوله لبوتين خلال اجتماع في موسكو (الأربعاء) "لن نتخذ إجراءات ضد نظام الأسد وعليكم بإخراج الإيرانيين".

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه إن روسيا تعمل بالفعل على إبعاد القوات الإيرانية من مناطق في سوريا قريبة من مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل وإنها اقترحت بأن تظل على بعد 80 كيلومترا لكن هذا لا يفي بمطلب إسرائيل بخروجها بشكل تام.

عسكريا، بث جيش الاحتلال الإسرائيلي (الأربعاء) فيديو يظهر لحظة اعتراض طائرة سورية بدون طيار اخترقت المجال الجوي لإسرائيل وذلك بإطلاق صاروخ باتريوت عليها.

وقال متحدث عسكري إنه تم إطلاق صاروخ باتريوت لاعتراض الطائرة، ما أدى إلى انطلاق صفارات الإنذار بالدفاع الجوي.

وهذه ثاني حادثة من نوعها في شهرين.

وأضاف المتحدث اللفتنانت كولونيل جوناثان كونريكوس للصحفيين أن الطائرة، التي حلقت أيضا في أجواء الأردن وليست مسلحة فيما يبدو ومصممة للمراقبة، أُسقطت قرب بحيرة طبريا عند سفوح مرتفعات الجولان في شمال إسرائيل.

وإسرائيل في حالة تأهب قصوى فيما تحرز قوات الحكومة السورية تقدما على حساب مسلحي المعارضة في محيط الجولان المحتل.

وتخشى إسرائيل أن يسمح الرئيس السوري بشار الأسد لحلفائه من إيران وحزب الله بالتمركز قرب الخطوط الإسرائيلية في الجولان المحتل.