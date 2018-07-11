البث الحي
سياسة

نتنياهو يطالب بوتين بإخراج الإيرانيين من سوريا

11/7/2018

قال مسؤول إسرائيلي إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ روسيا بأن إسرائيل لا تنوي تهديد حكم الرئيس السوري بشار الأسد مطالبا موسكو إخراج القوات الإيرانية من سوريا

ونقل المسؤول عن نتنياهو قوله لبوتين خلال اجتماع في موسكو (الأربعاء) "لن نتخذ إجراءات ضد نظام الأسد وعليكم بإخراج الإيرانيين".

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه إن روسيا تعمل بالفعل على إبعاد القوات الإيرانية من مناطق في سوريا قريبة من مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل وإنها اقترحت بأن تظل على بعد 80 كيلومترا لكن هذا لا يفي بمطلب إسرائيل بخروجها بشكل تام.

عسكريا، بث جيش الاحتلال الإسرائيلي (الأربعاء) فيديو يظهر لحظة اعتراض طائرة سورية بدون طيار اخترقت المجال الجوي لإسرائيل وذلك بإطلاق صاروخ باتريوت عليها.

وقال متحدث عسكري إنه تم إطلاق صاروخ باتريوت لاعتراض الطائرة، ما أدى إلى انطلاق صفارات الإنذار بالدفاع الجوي.

وهذه ثاني حادثة من نوعها في شهرين.

وأضاف المتحدث اللفتنانت كولونيل جوناثان كونريكوس للصحفيين أن الطائرة، التي حلقت أيضا في أجواء الأردن وليست مسلحة فيما يبدو ومصممة للمراقبة، أُسقطت قرب بحيرة طبريا عند سفوح مرتفعات الجولان في شمال إسرائيل.

وإسرائيل في حالة تأهب قصوى فيما تحرز قوات الحكومة السورية تقدما على حساب مسلحي المعارضة في محيط الجولان المحتل.

وتخشى إسرائيل أن يسمح الرئيس السوري بشار الأسد لحلفائه من إيران وحزب الله بالتمركز قرب الخطوط الإسرائيلية في الجولان المحتل.

المصدر : رويترز
المزيد من سياسة

مكافأة للعثور على متسببين بوفاة مهاجرين مسلمين في أمريكا

فتيات مسلمات ينبذن العنصرية في الولايات المتحدة (رويترز ـ أرشيف)

لأول مرة.. تركية بين مندوبي المجمع الانتخابي لاختيار الرئيس الأمريكي

دريا طاشقين (يمين) مع جو بايدن (يسار) (صحف)

ترمب يدعو أنصاره إلى "قلب" نتيجة الانتخابات الرئاسية

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب والرئيس المنتخب جو بايدن (موافع التواصل)

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على جماعة ليبية موالية لحفتر

قوات موالية لخليفة حفتر على قائمة عقوبات قانون ماغنيتسكي (روتيرز)
الأكثر قراءة

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

شاهد: أرمن يطلبون مساعدة جنود أذريين ليتمكنوا من إخلاء منازلهم

جندي أذري وجندي من قوات حفظ السلام الروسية عند نقطة تفتيش في ضواحي مدينة شوشة (رويترز)

رويترز: لهذه الأسباب اتخذ أردوغان قراراته الاقتصادية الأخيرة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

هدية الوداع من ترمب.. نتنياهو يعد جاسوسا إسرائيليا سابقا في أمريكا بحياة رغدة (فيديو)

نتنياهو يعد بولارد الجاسوس السابق في أمريكا بحياة رغدة (رويترز)