ميزانية الدفاع تثير الجدل بين واشنطن وحلفائها في الناتو

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لبروكسل الأربعاء للمشاركة في قمة (الناتو) التي تعقد على مدار يومين وتركز مناقشاتها على الإنفاق الدفاعي المشترك لدول الحلف البالغ عددها 29 دولة

وتأتي هذه القمة على أثر تصريحات متكررة من الرئيس الأمريكي ينتقد فيها شح التمويل من قبل الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ويشدد على أن الولايات المتحدة تدفع أكثر على الإنفاق الدفاعي، ويعتبره أمرا غير عادل بالنسبة لدافعي الضرائب الأمريكيين.

وأظهرت بيانات عرضها موقع نيكسوس الإخباري الأمريكي اليوم أن الولايات المتحدة ومعها 3 دول أخري (بريطانيا واليونان واستونيا) هي التي تفي بمعايير الإنفاق الدفاعي لدول الناتو والتي يتعين ألا تقل عن 2 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة علي حدة.

وذكر الموقع أن ترمب ليس هو الرئيس الأمريكي الوحيد الذي قام بحث أوربا علي زيادة الإنفاق الدفاعي في إطار حلف الناتو، وأن بيانات الناتو تثبت أن بقية دول الحلف فيما عدا الولايات المتحدة (3.57 بالمائة) وبريطانيا (2.36 بالمائة) واليونان (2.12 بالمائة) واستونيا (2.08 بالمائة) هي التي استوفت معيار تخصيص 2 بالمائة على الأقل من إجمالي ناتجها المحلي للإنفاق الدفاعي ضمن الناتو.

ووفقا لبيانات الحلف فإن الدول التي فشلت في تحقيق هذا الهدف هي:

بولندا 1.99%

رومانيا 1.80%

فرنسا 1.79%

لاتفيا 1.75%

ليتوانيا 1.73%

النرويج 1.62%

الجبل الأسود 1.58%

بلغاريا 1.53%

تركيا 1.48%

البرتغال 1.31%

كندا 1.29%

كرواتيا 1.26%

ألمانيا 1.24%

سلوفاكيا 1.19%

الدنمارك 1.17%

هولندا 1.15%

إيطاليا 1.12%

ألبانيا 1.10%

المجر 1.06%

جمهورية التشيك 1.05%

سلوفينيا 0.98%

إسبانيا 0.92%

بلجيكا 0.90%

لوكسمبورغ 0.46%

ووفقا لتلك البيانات، وباعتبار أن بولندا اقتربت من تحقيق هدف تخصيص 2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق الدفاعي داخل الناتو حيث حققت 1.99 بالمائة، قال موقع نيكسوس إن هناك 5 دول هي: الولايات المتحدة وبريطانيا واليونان واستونيا وبولندا هي التي حققت هدف الاثنين بالمائة، وهناك عضوان آخران على أعتاب تحقيقه بينما وعدت 3 دول بتحقيق الهدف قبل نهاية 2018 الجاري فيما قدمت 15 دولة عضوا بالناتو خططا للوصول للهدف قبل عام 2024.

وتشير البيانات إلى أن 72 بالمائة من إجمالي الإنفاق الدفاعي للناتو يأتي من الولايات المتحدة وحدها، بينما أكبر الدول المساهمة في إنفاق الناتو بعد الولايات المتحدة هي بريطانيا وفرنسا وألمانيا، وتشكل مساهمات الدول الثلاث مجتمعة 20 بالمائة من إجمالي الإنفاق الدفاعي للولايات المتحدة فقط.

كما يبلغ عدد القوات الأمريكية المتمركزة في قارة أوربا 63562 جنديا، أكثر من نصفهم في ألمانيا، بينما تستضيف إيطاليا وبريطانيا أعدادا كبيرة من تلك القوات.

تجدر الإشارة إلى أن حلف الناتو تأسس في عام 1949 من 12 دولة، ويبلغ عدد أعضائه في الوقت الحالي 29 دولة.

وتعد دولة الجبل الأسود ( مونتنيغرو) هي أحدث الدول التي حصلت على عضوية الحلف في العام الماضي 2017 .