قمة الناتو.. ترمب يهاجم ألمانيا ويتهمها بأنها "رهينة" لروسيا

شن ترمب هجومًا حادًا على ألمانيا، الأربعاء، متهمًا إياها بأنها "رهينة" روسيا في إمداداتها بالطاقة وبالمساهمة في إثراء دولة تعتبرعدوة لحلف شمال الأطلسي "ناتو".

جاء ذلك على هامش لقاء جمع بين ترمب والأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ، قبيل انطلاق قمة "الناتو"، فيما نفت ألمانيا تلك الاتهامات على لسان وزيرة دفاعها أورسولا فون دير ليين.

ترمب يهاجم ووزيرة الدفاع الألمانية ترد :

ترمب: من المحزن أن تعقد ألمانيا صفقات ضخمة مع روسيا .

ترمب: 60% من الطاقة في ألمانيا تأتي من روسيا وهذا أمر غير مناسب، وينبغي بحثه .

ترمب: ألمانيا تثري روسيا. إنها رهينة روسيا.

ترمب: ألمانيا خاضعة بالكامل لسيطرة روسيا وتدفع مليارات الدولارات لروسيا لتأمين إمداداتها بالطاقة وعلينا الدفاع عنها في مواجهة روسيا. كيف يمكن تفسير هذا الأمر؟ هذا ليس عادلًا.

ترمب: ألمانيا دولة غنية، يمكنها زيادة مساهمتها اعتبارًا من الغد بدون أي مشكلة.

وزيرة الدفاع الألمانية: ألمانيا ليست أسيرة السياسة الروسية.

وزيرة الدفاع الألمانية: لدينا، دون شك، العديد من المشكلات مع روسيا.

ترمب ندد عدة مرات بمشروع أنبوب الغاز نورستريم الذي سيربط مباشرة روسيا بألمانيا وطالب بالتخلي عنه. ويثير هذا المشروع انقسامًا في صفوف الأوربيين لكنه في النهاية قرار وطني.

توترات بين ترمب وحلفائه :

تبدأ قمةُ دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) في بروكسل (الأربعاء) وسط جو من التوتر بين الولايات المتحدة وحلفائها في الحلف بخصوص الإنفاق العسكري المشترك .

وقال ترمب إن مساعيه دفعت الشركاء في الناتو إلى زيادة مساهماتهم في الحلف لكنها لا تزال غير كافية لتخفيف العبء عن كاهل دافعي الضرائب في أمريكا، قائلًا "ندفع أموالًا ضخمة في الناتو وهذا أمر غير منصف لدافعي الضرائب الأمريكيين".

وأضاف "يجب على الدول أن تدفع ما تدين به لحلف شمال الأطلسي". وأكد مجددًا أن دول الناتو لا تعامل الولايات المتحدة بعدالة، وأن واشنطن تقدم المساهمة المالية الأكبر في الحلف .

وطالب ترمب الأوربيين باستمرار بزيادة نفقاتهم العسكرية في إطار الحلف .

وخلافا للهجة أسلافه اللبقة، انتقد رئيس المجلس الأوربي دونالد توسك، الثلاثاء، ترمب ليعبر عن مدى الازعاج الذي تسببه انتقاداته اليومية ودعاه إلى "تقدير واحترام" حلفائه "لأنه ليس لدى أمريكا الكثير منهم ".

وقال توسك إن أوربا كانت أول من قدم الدعم للولايات المتحدة بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر .

وقد بدا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ مستاء جدا من هذا التوتر ولم يخفِ توجسه من مجريات القمة. وقال "لن أفاجأ بأن تكون محادثات حادة النبرة، خصوصًا فيما يخصّ النفقات على الدفاع".

وأكد ستولتنبرغ أن الحلفاء يرغبون في الحصول على توضيحات حول نوايا ترمب قبل لقائه مع نظيره الروسي . وقال "من الضروري جدًا أن يلتقي الرئيسان ترمب وبوتين". وأضاف "سيكون بوسعنا أن نناقش معه خلال القمة، العلاقة بين حلف شمال الأطلسي وروسيا. ومن المهم أن يبقى الحلف موحدًا".

وقال "من الضروري جدًا أن يلتقي الرئيسان ترمب وبوتين". وأضاف "سيكون بوسعنا أن نناقش معه خلال القمة، العلاقة بين حلف شمال الأطلسي وروسيا. ومن المهم أن يبقى الحلف موحدًا". ورأى أن كل القرارات التي ستُتخذ خلال القمة تهدف إلى تعزيز قدرة الحلف على الردع". وقال "الحلفاء يجب ألا يزيدوا إنفاقهم لإرضاء الولايات المتحدة بل لأن ذلك يصبّ في مصلحتهم".

وأضاف "لقد زدنا (مستوى) أعداد قواتنا في الخاصرة الشرقية ونتخذ قرارات لتقديم تعزيزات بسرعة عند الحاجة. كل ذلك يساهم في جعل ردعنا موثوقًا به".

حجم الإنفاق الدفاعي :