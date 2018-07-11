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سياسة|تركيا

شاهد: "هارون يحيى" وأتباعه في قبضة الشرطة التركية

11/7/2018

أوقف الأمن التركي "عدنان أوكتار" المعروف باسم "هارون يحيى"، في إطار عملية أمنية انطلقت فجر الأربعاء في 4 ولايات بينها إسطنبول للقبض على الرجل و234 من أتباعه على خلفية تهم مختلفة.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول الرسمية عن مصادر أمنية، أن بين الاتهامات التي يواجهها الرجل وأتباعه، تأسيس تنظيم لارتكاب جرائم، واستغلال الأطفال جنسيا، والاعتداء الجنسي، واحتجاز الأطفال، والابتزاز، والتجسس السياسي والعسكري.

كما يواجه المذكورون تهماً أخرى، بينها استغلال المشاعر والمعتقدات الدينية بغرض الاحتيال، وانتهاك حرمة الحياة الخاصة، والتزوير، ومخالفة قوانين مكافحة الإرهاب والتهريب، من خلال تنظيم يحمل اسم "عدنان أوكتار".

وداهمت فرق الأمن 120 مكانا في إطار العملية التي شملت ولايات إسطنبول وأنقرة وموغلا وأنطاليا، وأوقفت 79 شخصا من إجمالي عدد الصادرة بحقهم مذكرات توقيف، بينهم أوكتار.

وألقت القوات الأمنية القبض على أوكتار أثناء محاولته الهرب من منزله في إسطنبول، وضبطت لديه كمية من الأسلحة والدروع الفولاذية.

وكانت هيئة رقابية على التلفزيون قد أوقفت في فبراير/شباط برنامجا يقدمه أوكتار جمع فيه بين مناقشة أمور عقائدية والرقص، وقالت الهيئة إنه ينتهك المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة.

ويقدم أوكتار برامج حوارية على قناته التلفزيونية (إيه9) يناقش فيها قيما إسلامية ويرقص أحيانا مع شابات ويغني مع شبان.

وكتب أوكتار في 2006 كتابه "أطلس الخلق" تحت اسمه الأدبي هارون يحيى، ويقول فيه إن نظرية التطور لداروين هي السبب في الإرهاب العالمي. ويقول الموقع الإلكتروني لقناته إنه كتب أكثر من 300 مؤلف ترجمت إلى 73 لغة.

ويقدم أوكتار نفسه "مفكرا إسلاميا عصريا" مناهضا للإلحاد والمادية، نشر مئات الكتب والمقالات، وترجمت أعماله إلى أهم لغات العالم، واعتقل عدة مرات بتهم مختلفة. ويؤثر عنه أنه يرفض الزواج بحجة الانشغال بالفكر.

المصدر : وكالات
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