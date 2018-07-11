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سياسة

شاهد: نساء بصنعاء يدرن مطبخا خيريا لإطعام نازحي الحديدة

11/7/2018

أطلقت نساء في صنعاء مطبخًا خيريًا لإطعام اليمنيين المشردين، ويوفر المشروع وجبات لنحو 140 شخصا فروا من الحديدة، لكنهن يريدن أن يكن قادرات على تقديم مزيد من المساعدات.

ويعد هذا العمل الخيري الصغير شريان حياة لليمنيين الجوعى؛ لكن هذا المطبخ يمكن أن يساعد فقط في تلبية احتياجات جزء من هذا العدد.

وبمجرد أن يصبح الطعام جاهزًا، يقوم المتطوعون بتقسيمه إلى حصص جاهزة للتوزيع على طابور في الخارج لأشخاص ينتظرون إطعامهم.

وفرّت آلاف العائلات من المدينة الساحلية والمناطق المحيطة بها مع اندلاع معارك شرسة بين القوات الحكومية المدعومة من السعودية وجماعة الحوثي.

وتشير تقديرات إلى أن نحو 60% من سكان اليمن، البالغ عددهم حوالي 28 مليون شخص، يعانون انعدام الأمن الغذائي، بينهم 8.4 مليون يواجهون خطر المجاعة.

وحتى قبل اندلاع القتال أوائل عام 2015، كان اليمن أحد أفقر البلدان في العالم العربي.

وعلى مدى العامين الماضيين، خلفت الحرب أكثر من 10 آلاف قتيل مدني ومليوني نازح داخليًا.

المصدر : أسوشيتد برس
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