شاهد: فيديو مثير لعملية إنقاذ فتية الكهف

نشرت وحدة القوات الخاصة في البحرية التايلاندية على صفحتها على فيسبوك مقطع فيديو لعملية الإنقاذ الخطيرة لفتية الكهف ومدربهم الذين حوصروا داخل الكهف لأكثر من أسبوعين.

وأوضحت اللقطات صعوبة المهمة إذ شوهد الغواصون يدخلون نفقا ضيقا داخل الكهف الذي غمرته المياه وكذلك وهم يتحركون بصعوبة داخل ممرات شديدة الانحدار وزلقة حاملين الأشخاص الذين تم انقاذهم على محفات.

وتم إخراج الفتية ومدربهم على ثلاثة أيام من كهف تام لوانغ قرب الحدود مع ميانمار ليسود شعور بالارتياح والبهجة على مستوى العالم الذي كان يتابع الازمة.

وقال مدير مستشفى نُقل له الفتية عقب انقاذهم إنهم سيمكثون فيه لمدة تصل إلى عشرة أيام.

وقال رئيس عملية الإنقاذ إن مجمع الكهوف سيتحول إلى متحف لعرض عملية الإنقاذ.

وأضاف "ستوضع قاعدة بيانات تفاعلية… وستصبح منطقة جذب سياحي كبيرة في تايلاند".

وقال مسؤولون تايلانديون إن مصير الصبية وقوة انقاذهم متعددة الجنسيات وضعت المنطقة على الخريطة وإن خططا وضعت لتطويرها إلى منطقة سياحية.

لكن رئيس الوزراء التايلاندي برايوت تشان أوتشا قال إنه يتعين اتخاذ إجراءات وقائية إضافية داخل الكهف وخارجه للحفاظ على سلامة السياح.