شاهد: انقلاب عربتي "مترو" عن القضبان في مصر

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق (الأربعاء) خروج عربتين من قطار مترو الخط الأول عن القضبان أثناء دخوله محطة عزبة النخل، دون وقوع أي إصابات.

وقال أحمد عبد الهادي، المتحدث باسم مترو الأنفاق، في تصريحات صحفية، إن فرق الصيانة تقوم برفع العربتين، لعودة تشغيل الخط بكامل طاقته، مشيرًا إلى أن هيئة المترو قررت تشغيل قطارات الخط الأول من محطة حلوان حتى المطرية بالاتجاهين كالمعتاد، وتشغيل القطارات من المطرية إلى محطة عزبة النخل بسكة مفردة.

وأضاف أن "القطار الذي خرج عن القضبان بمحطة المرج، قطار كوري، ومازال حتى الآن في الضمان".

وتابع، "حركة المترو تسير بشكل طبيعي من حلوان للمطرية في الاتجاهين، وفي اتجاه واحد فقط من المطرية لعزبة النخل"، مشيرًا إلى توقف الحركة بين محطتي عزبة النخل والمرج القديمة.

وأضاف "لم نتوصل حتى الآن لسبب تعطل القطار وخروجه عن القضبان، ونقوم حاليًا بمحاولة إعادة الحركة لطبيعتها مرة أخرى، وسيتم بعد ذلك بحث أسباب الحادث".

وأشار المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، إلى تسبب الحادث في حدوث تكدس في معظم المحطات، متوجهًا بالاعتذار للمواطنين على هذا التكدس.

وأفاد بيان أصدرته الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو بأنه يجري رفع العربتين بمعرفة فرق الطوارئ والصيانة بشركة المترو، كي تعود الحركة لطبيعتها (الخميس).