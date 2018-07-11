رئيس المجلس الأوربي لترمب: احترم حلفاءك

طلب رئيس المجلس الأوربي دونالد توسك من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يوم الثلاثاء الكف عن تقريع الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي بشأن مستويات الإنفاق العسكري قبيل قمة للحلف.

وقبيل توجهه إلى بروكسل، وبخ ترمب مجددا حلفاء بلاده في التكتل العسكري لعدم إسهامهم بما يكفي لتمويل الحلف في الوقت الذي تحتفظ فيه تلك الدول بفائض تجاري مع الولايات المتحدة.

وهذا أحدثُ انتقادٍ يوجهه ترمب لأعضاء الحلف بشأن القضايا التي تؤثر على العلاقات عبر الأطلسي.

وقال توسك، وهو رئيس وزراء بولندي سابق، عقب توقيع بيان بخصوص زيادة التعاون بين الاتحاد الأوربي وحلف شمال الأطلسي "عزيزتي أمريكا: قدري حلفاءك فليس لديك الكثير".

وبصفته رئيسا للمجلس الأوربي، يرأس توسك زعماء الاتحاد الأوربي في القمم.

ونشر حلف الأطلسي اليوم تقديرات جديدة بشأن الإنفاق الدفاعي لأعضائه عام 2018 أوضحت أن من المتوقع أن تفي لاتفيا وليتوانيا بالحد المستهدف من الانفاق على الجيش والذي يبلغ اثنين بالمئة من إجمالي الناتج المحلي.

ومن بين 29 دولة عضوا في الحلف، لم تف سوى الولايات المتحدة وبريطانيا واستونيا واليونان وبولندا بذلك الهدف في 2017.

وذكر الحلف أن رومانيا أيضا بصدد الوفاء بذلك الهدف في 2018.

وحث عديد من الرؤساء الأمريكيين الحكومات الأوربية على إنفاق المزيد على جيوشها. لكن ترمب كثف المطالب لدرجة أثارت قلق الحلفاء من أن يضر ذلك بمعنويات حلف شمال الأطلسي ويفيد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي يتهمونه بمحاولة زعزعة استقرار الغرب.

وقال توسك "عزيزي الرئيس ترمب: أمريكا ليس لديها ولن يكون لديها حليف أفضل من أوربا.. اليوم ينفق الأوربيون (مجتمعون) على الدفاع أكثر عدة مرات مما تنفقه روسيا وعلى نفس قدر ما تنفق الصين".

وأضاف أن الأموال ساعدت في تعزيز الأمن الأمريكي، إذ أن الولايات المتحدة تعتبر روسيا والصين تهديدين.

وشدد الأمين العام لحلف الأطلسي ينس ستولتنبرغ على أن جميع الحلفاء يزيدون إنفاقهم الدفاعي لأن الاقتصادات في أوربا تنمو. كما قال إن واشنطن تعزز من أمنها ونفوذها العالمي من خلال الحلف.

وقال "حلف شمال الأطلسي هو مضاعف القوة للولايات المتحدة".

وذهب ترمب في تغريدة له اليوم إلى ما ذهب إليه في تغريدات له أمس، إذ قال إن واشنطن تتحمل على نحو غير منصف جميع تكاليف الدفاع عن أوربا تقريبا.

وقال ترمب "أستعد للمغادرة إلى أوربا. أول اجتماع- (مع) حلف شمال الأطلسي. الولايات المتحدة تنفق أكثر مرات عديدة من أي دولة أخرى من أجل حماية تلك الدول. هذا ليس إنصافا بالنسبة لدافع الضرائب الأمريكي".

ويقول المسؤولون الأوربيون إنه في الوقت الذي يشكل فيه الإنفاق الدفاعي الأمريكي 70 في المئة من ميزانيات الدفاع لدول التحالف مجتمعة، فإن 15 في المئة فقط من الإنفاق الأمريكي ينفق في أوربا على شؤون دفاعية مرتبطة بحلف الأطلسي.

وقال ترمب في نفس التغريدة "إضافة إلى أننا نخسر 151 مليار دولار في التجارة مع الاتحاد الأوربي، فإنهم يفرضون علينا رسوما (حواجز) كبيرة".

وتشير بيانات حكومات الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة إلى أن العجز التجاري الأمريكي مع الاتحاد يقارب 100 مليار دولار، بما في ذلك خدمات كالتمويل، التي لدى الولايات المتحدة فائض فيها. كما يقول مسؤولو الاتحاد إن معظم الرسوم المفروضة على السلع الأمريكية منخفضة بالفعل إلى الصفر.