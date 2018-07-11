ترمب: ألمانيا "أسيرة" لروسيا وميركل ترد عليه ردا لاذعا

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ألمانيا بأنها "أسيرة" لروسيا في اجتماع قمة حلف شمال الأطلسي ببروكسل، حيث يريد ترمب من قادة الدول الأوربية الأعضاء في الحلف زيادة مساهماتهم فيه.

وفي هجوم علني شرس على ألمانيا صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في حلف شمال الأطلسي (الناتو) وجه ترمب حديثه إلى ينس ستولتنبرغ الأمين العام للحلف:

ألمانيا تثري موسكو، وتدفع مليارات الدولارات لها مقابل إمدادات الطاقة، وعلينا أن ندفع من أجل حمايتها في مواجهة روسيا.. هذا ليس عدلا.

من الخطأ أن تدعم ألمانيا مشروع خط أنابيب غاز في بحر البلطيق تبلغ كلفته 11 مليار دولار لاستيراد الغاز الروسي.

ألمانيا تتباطأ في رفع مساهماتها في الإنفاق الدفاعي للحلف، الذي من المفترض أن يحمي أوربا من روسيا.

من المفترض أن نحمي أنفسنا من روسيا، وألمانيا تذهب لدفع مليارات الدولارات سنويا لروسيا.

ألمانيا أغلقت محطات كهرباء تعمل بالفحم والطاقة النووية لاعتبارات بيئية وزادت اعتمادها، مثل العديد من الدول الأوربية الأخرى، على الغاز الروسي.

نحن نحمي ألمانيا ونحمي فرنسا ونحمي كل هذه الدول. وبعد ذلك تبرم عدة دول اتفاقا على خط أنابيب مع روسيا تدفع فيه مليارات الدولارات التي تدخل خزائن روسيا وهذا غير ملائم على الإطلاق.

ألمانيا باتت أسيرة لروسيا. فقد تخلصت من محطات الفحم وتخلصت من المحطات النووية وتحصل على الكثير من احتياجاتها من النفط والغاز من روسيا. وهو ما يتعين على حلف شمال الأطلسي دراسته.

على ألمانيا، دفع المزيد للحلف بعد سنوات من تحمل دافعي الضرائب الأمريكيين حصة "غير عادلة" من الانفاق الدفاعي.

يتعين على ألمانيا زيادة (المدفوعات) على الفور. ألمانيا دولة غنية وتتحدث عن زيادة طفيفة بحلول 2030. بإمكانها زيادتها على الفور، غدا، دون أن تواجه أي مشكلة.

ميركل ردا على ترمب:

نتخذ قراراتنا بشكل مستقل وألمانيا تصنع سياستها الخاصة.

ألمانيا تدين بالكثير لحلف الأطلسي، لكننا أيضا فعلنا الكثير من أجله.

ألمانيا ثاني أكبر مساهم بالقوات في حلف الناتو، وتضع أغلب قواتها في خدمته.

ألمانيا هي من تخمي مصالح الولايات المتحدة في أفغانستان.

ألمانيا تحب أداء مثل هذه الأدوار عن قناعة، وستزيد من نفقاتها العسكرية.

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