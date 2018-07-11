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سياسة

الزهار: لن نتنازل عن أي شبر من فلسطين مقابل أي تسهيلات

10/7/2018

قال محمود الزهار القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن الحركة لن تقبل بأي صفقات للقرن، ولن تتنازل عن أي شبر من فلسطين مقابل أي تسهيلات.

جاءت تصريحات الزهار خلال مقابلة مع الجزيرة مباشر، كان أبرزها:-

  • الزهار: هناك مسؤول جديد في المخابرات المصرية يتولى ملف قطاع غزة ويعلم كثيرا من التفاصيل عن القطاع.
  • الزهار: ثمة حركة تطبيع خليجية مع إسرائيل لا تتفق مع الموروث الثقافي للمنطقة الخليجية وهو ما يؤلمنا.
  • الزهار: لا صفقة قرن ولا قرنين يمكن أن تصرفنا عن حق الشعب الفلسطيني الثابت في أرضه وعودة اللاجئين.
  • الزهار: إذا كان جيلنا غير قادر على حسم المعركة فسنتركها للأجيال القادمة لتحسمها ولن نتنازل عن ثوابت الفلسطينية.
  • الزهار: لم يعرض علينا في حركة حماس أي شيء يخص صفقة القرن سواء من أطراف عربية أو غيرها.
  • الزهار: وفد حماس في القاهرة سيركز على مناقشة الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة.
  • الزهار: لا نقبل بالتنازل عن أي شبر من أرضنا مقابل أي تسهيلات.
  • الزهار: هناك حركة تطبيع خليجية متسارعة مع الاحتلال على حساب القضية الفلسطينية.
  • الزهار: الشارع السعودي العربي الأصيل لن يقبل بالتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.
المصدر : الجزيرة مباشر
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