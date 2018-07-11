الزهار: لن نتنازل عن أي شبر من فلسطين مقابل أي تسهيلات

قال محمود الزهار القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن الحركة لن تقبل بأي صفقات للقرن، ولن تتنازل عن أي شبر من فلسطين مقابل أي تسهيلات.

جاءت تصريحات الزهار خلال مقابلة مع الجزيرة مباشر، كان أبرزها:-