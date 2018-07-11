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سياسة

إسرائيل لا تستبعد إقامة علاقات مع بشار الأسد

عربات تابعة للأمم المتحدة في هضبة الجولان المحتلة – 4 يوليو
عربات تابعة للأمم المتحدة في هضبة الجولان المحتلة – 4 يوليو
11/7/2018

أبقت إسرائيل على احتمال إقامة علاقات في نهاية المطاف مع سوريا في ظل رئاسة بشّار الأسد مشيرة إلى تقدم تحرزه قوات النظام السوري في وقت توقعت فيه سقوطه في بدايتها.

وخلال جولة له في الجولان، صعّد وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان من تهديداته باللجوء إلى القوة العسكرية إذا أقدمت سوريا على نشر قوات هناك، وقال للصحفيين "أي جندي سوري سيدخل المنطقة العازلة يعرض حياته للخطر".

لكن ليبرمان أقر فيما يبدو بأن الأسد سيستعيد السيطرة على الجانب السوري من الجولان.

ولدى سؤاله من قبل أحد الصحفيين عما إذا كان سيأتي وقت يتم فيه إعادة فتح معبر القنيطرة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وسوريا وما إذا كان من الممكن أن تقيم إسرائيل وسوريا "نوعا من العلاقة" بينهما، قال ليبرمان "أعتقد أننا بعيدون كثيرا عن تحقيق ذلك لكننا لا نستبعد أي شيء".

وربما تؤذن تصريحات ليبرمان بتبني نهج أكثر انفتاحا تجاه الأسد قبيل زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى موسكو اليوم الأربعاء حيث يجري محادثات بشأن سوريا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ورغم تبنيها رسميا موقفا محايدا من الحرب الأهلية السورية فقد شنت إسرائيل عشرات الضربات الجوية ضد ما تشتبه بأنها عمليات انتشار أو نقل أسلحة يقوم بها حزب الله أو إيران داخل سوريا وهو ما تعتبره إسرائيل خطرا أكبر من الأسد نفسه، وحذرت إسرائيل نظام الأسد من مغبة دعم هذه العمليات.

وأجرت سوريا في ظل حكم عائلة الأسد مفاوضات مباشرة مع إسرائيل في الولايات المتحدة عام 2000، ومحادثات غير مباشرة بوساطة تركية عام 2008.

وارتكزت تلك المناقشات على احتمال تسليم إسرائيل لكل مناطق الجولان التي احتلتها عام 1967 أو جزء منها.

لكن لم يوقع الجانبان أي اتفاقات، وبعد اندلاع الحرب الأهلية عام 2011، توقع مسؤولون إسرائيليون، ومنهم وزير الدفاع السابق إيهود باراك سقوط نظام الأسد في غضون أسابيع، لكن دفة الحرب اتجهت لصالح الأسد عام 2015 حين تدخلت روسيا عسكريا لمساندته، كما أرسلت إيران وجماعة حزب الله اللبنانية تعزيزات إلى سوريا.

المصدر : رويترز
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