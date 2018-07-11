أمريكا والصين.. حرب تجارية تلوح في الأفق

حذرت الصين الولايات المتحدة من أنها ستتخذ تدابير مضادة مناسبة بعد إعلان أمريكا نيتها فرض رسوم جمركية إضافية على سلع صينية قيمتها 200 مليار دولار.

واعتبرت وزارة التجارة الصينية في بيان أن تصرف الولايات المتحدة غير عقلاني ويضر بالصين وأمريكا والعالم كله.

الصين ترد من جديد:

ستضطر الحكومة الصينية إلى اتخاذ تدابير للرد كما فعلت من قبل حفاظا على المصالح الأساسية للبلاد والشعب، بحسب بيان الخارجية الصينية.

دعت الصين الأسرة الدولية إلى العمل بشكل منسق للحفاظ على قواعد التبادل الحر والنظام التجاري التعددي والتصدي للهيمنة التجارية.

قدمت الصين شكوى جديدة ضد الولايات المتحدة لدى منظمة التجارة العالمية.

رسوم أمريكية جديدة:

أعلنت الإدارة الأمريكية قائمة جديدة تضم سلعا صينية بقيمة 200 مليار دولار.

ستفرض الإدارة الأمريكية رسوما جمركية بنسبة 10% على السلع الجديدة اعتبارا من سبتمبر/ أيلول المقبل.

تضم القائمة الجديدة 5 آلاف سلعة صينية بينها مستلزمات رياضية ومواد كيميائية وإطارات ومأكولات بحرية وخضار وفواكه.

من المقرر أن تتخذ القائمة صيغتها النهائية في غضون 60 يوما، وفقًا لردود الفعل التي ستصدر من عالم الأعمال والرأي العام بالولايات المتحدة.

بداية الأزمة: