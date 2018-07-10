وزيرة الصحة المصرية تلزم المستشفيات بإذاعة السلام الجمهوري

أصدرت وزيرة الصحة والسكان في مصر قراراً بإلزام جميع المستشفيات في البلاد بإذاعة السلام الجمهوري ثم يعقبه قسم الأطباء يوميا.

ونقلت تقارير إخبارية مصرية عن بيان للوزيرة أن " القرار الذي تم تعميمه على جميع مستشفيات الجمهورية، ينص على إذاعة السلام الجمهوري ثم يعقبه قسم الأطباء يومياً، عن طريق الإذاعة الداخلية بكل مستشفى."

ونقل البيان عن الوزيرة قولها أن " القرار يعزز من قيم الانتماء للوطن لجميع المستمعين في المستشفيات، سواء للمريض أو الأطقم الطبية.. وأن بث القسم سيذكر الأطباء بمبادئ الإنسانية المنصوص عليها في القسم، والتي هي أساس أي عملية خدمية نبيلة تقدم للإنسان."