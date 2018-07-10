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سياسة|مصر

وزيرة الصحة المصرية تلزم المستشفيات بإذاعة السلام الجمهوري

وزيرة الصحة المصرية هالة زايد
وزيرة الصحة المصرية هالة زايد
10/7/2018

أصدرت وزيرة الصحة والسكان في مصر قراراً بإلزام جميع المستشفيات في البلاد بإذاعة السلام الجمهوري ثم يعقبه قسم الأطباء يوميا.

ونقلت تقارير إخبارية مصرية عن بيان للوزيرة أن " القرار الذي تم تعميمه على جميع مستشفيات الجمهورية، ينص على إذاعة السلام الجمهوري ثم يعقبه قسم الأطباء يومياً، عن طريق الإذاعة الداخلية بكل مستشفى."

ونقل البيان عن الوزيرة قولها أن " القرار يعزز من قيم الانتماء للوطن لجميع المستمعين في المستشفيات، سواء للمريض أو الأطقم الطبية.. وأن بث القسم سيذكر الأطباء بمبادئ الإنسانية المنصوص عليها في القسم، والتي هي أساس أي عملية خدمية نبيلة تقدم للإنسان."

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع وصحف مصرية
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