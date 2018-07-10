فيديو: مشاهد من داخل كهف تايلاند.. وبدء إنقاذ آخر المحاصرين

أعلن قائد مهمة إنقاذ الصبية الذين حاصرتهم السيول بكهف في تايلاند منذ أكثر من أسبوعين، بدء عملية إنقاذ آخر أربعة منهم، مع مدربهم لكرة القدم صباح اليوم الثلاثاء.

وأوضح قائد المهمة "نارونجساك أوسوتاناكورن" في مؤتمر صحفي أن أحدث عملية إنقاذ بدأت صباح اليوم الثلاثاء، وقال وسط تهليل الصحفيين ورجال الإنقاذ "سيتم إخراج الخمسة جميعا دفعة واحدة اليوم".

وبالفعل استأنف رجال الإنقاذ، استعداداتهم لعملية إنقاذ ثالثة في أعماق مجمع كهوف في شمال تايلاند لإنقاذ أربعة فتية متبقين مع مدربهم لكرة القدم وذلك في سباق مع الزمن والطقس الموسمي.

وحمل مسعفون أربعة صبية آخرين على محفات من الكهف، على حدود ميانمار أمس الإثنين ليرتفع إجمالي من تم إنقاذهم إلى ثمانية حتى الآن في عمليتي إنقاذ في يومين متتاليين.

وقال قائد مهمة الإنقاذ، إن رجال الإنقاذ تعلموا من التجربة وإنهم تمكنوا من إخراج الدفعة الثانية من الصبية في وقت أقل بساعتين، بينما لا تزال الأمطار الموسمية المتفرقة تهدد بغمر الكهوف بالمياه.

وقام فريق من الغواصين الأجانب والقوات الخاصة التايلاندية بإرشاد الصبية للخروج خلال عملية استمرت تسع ساعات عبر أنفاق بطول أربعة كيلومترات تقريبا غمرت المياه أجزاء منها بعدما حوصروا بالداخل لأكثر من أسبوعين.

ويقول القائمون على عملية الإنقاذ إنهم بحاجة إلى 20 ساعة لإعداد خطط جديدة وإعادة التزود بإمدادات الأوكسجين ومن المتوقع أن تبدأ عملية الإنقاذ التالية بعد ظهر اليوم الثلاثاء إذا سمحت حالة الطقس، غير أنهم امتنعوا عن تأكيد ما إذا كانوا سيحاولون إخراج الخمسة الباقين جميعا في العملية الثالثة، حيث أن الخطط تقضي حاليا بإخراج أربعة في كل مرة.

واجتذبت محنة الفتية ومدربهم اهتمام العالم، حيث تدفق غواصون ومهندسون ومسعفون وآخرون من كل صوب وحدب لتقديم المساعدة.

وحوصر فريق (وايلد بورز) لكرة القدم مع مدربهم في 23 يونيو/ حزيران أثناء استكشافهم لمجمع الكهوف بعد تدريب على كرة القدم حيث غمرت مياه الأمطار الغزيرة الأنفاق.