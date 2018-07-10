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سياسة

شاهد: معاناة مرضى السرطان في غزة بسبب نقص الأدوية

10/7/2018

اعتادت خلود البالغة من العمر 36 عامًا، على روتين العلاج في المستشفى بقطاع غزة، حيث تعاني من السرطان منذ 14 عامًا، لكن علاجها توقف في الآونة الأخيرة لنقص الأدوية .

والبديل لخلود هو شراء الأدوية من مصادر أخرى، لكنها تقول إنها مكلفة جدا ولا تستطيع تحملها.
أما محمد الجاروشة فهو يعاني أيضا من مرض السرطان ونقص العلاج بسبب أن الأدوية اللازمة له لم تأت من مخزن المستشفى.

ويعني نقص الأدوية الأساسية أن مصابي السرطان في قطاع غزة لا يتلقون العلاج الكيماوي، ما يعرض حياتهم للخطر.
ويقول الدكتور محمود ضاهر، مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في غزة، إن 49% من الأدوية غير متوفرة في وزارة الصحة الفلسطينية، وهي أكبر مورد للأدوية للمستشفيات في غزة.

ولابد أن يحصل مرضى السرطان في غزة على تصريح إسرائيلي للسفر للعلاج في دولة الاحتلال أو في الخارج.

المصدر : أسوشيتد برس
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