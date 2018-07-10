جثث 3 أطفال تثير الرعب والجدل في مصر

أثار العثور على جثث 3 أطفال في حالة تعفن داخل أكياس بجوار فيلا مهجورة في محافظة الجيزة المصرية حالة من الذعر الشديد والجدل بعد تقارير عن سرقة أعضائهم.

ونقلت مواقع صحف مصرية عن التقرير المبدئي للطب الشرعي إن وفاة الأطفال الثلاثة ناتجة عن حروق واختناق بالدخان ولا توجد جروح أو مظاهر لسرقة الأعضاء.

وأضافت نقلا عن التقرير أنه تم أخذ عينات من الجثث لتحليلها، وثبت وصول ألسنة اللهب إلى أجساد الأطفال الثلاثة واختناقهم، ورجح التقرير أن الأطفال كانوا محتجزين داخل مكان ونشب حريق، مما أدى إلى وفاتهم متأثرين بالنار والدخان.

وأوضح التقرير أن الأطفال الثلاثة أعمارهم عام ونصف وعامين وخمس ونصف عام.

لكن تقارير أولية نقلا عن شهود عيان قالوا إنه عندما تم العثور على الجثث كانت بلا أحشاء مما أثار حالة من الذعر بين سكان المنطقة التي عثر على الجثث بها.

ونقلت مواقع الصحف المصرية عن مصادر أمنية لم تكشف عنها إن الجثث بها جروح قطعية في الرقبة ومناطق متفرقة خاصة منطقتي البطن والظهر.

وقالت الصحف إن التقرير النهائي للطب الشرعي سيصدر خلال أسبوعين.

وأوضحت أن موظفة عثرت على الجثث عندما كانت متجهة إلى عملها في الصباح بعد أن لاحظت أن كلبا ينبش في أكياس سوداء حتى ظهرت رأس رضيع مما أصابها بحالة من الذعر الشديد.