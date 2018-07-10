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سياسة|الولايات المتحدة

ترمب يهاجم فايزر بعد رفعها أسعار أدوية ويتعهد بالرد

9/7/2018

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يوم الإثنين شركة فايزر وشركات صناعة دواء أمريكية أخرى بعد أن رفعت أسعار بعض الأدوية اعتبارا من الأول من يوليو تموز.

  • ترمب قال إن إدارته ستتحرك ردا على ذلك الإجراء.
  • غرد ترمب على تويتر قائلا "يجب أن تخجل فايزر والآخرون من أنهم رفعوا أسعار الدواء بلا سبب… سنرد".
  • كان ترمب قال في مايو أيار إن بعض شركات الدواء ستعلن قريبا عن تخفيضات "كبيرة وطوعية" في الأسعار، لكن ذلك لم يحدث إلى الآن.
  • وعد ترمب خلال حملته للانتخابات الرئاسية بخفض أسعار الأدوية الأمريكية.
  • رفعت فايزر أسعار الدواء المعلنة لنحو 40 صنفا في وقت سابق من الشهر الجاري.
  • شملت قائمة الأدوية التي رفعت الشركة سعرها عقار فياجرا وعقار ليبيتور الذي يعالج الكوليسترول وزيلغانز الذي يعالج التهاب المفاصل.
  • تأثرت أسهم فايزر بتغريدة ترمب حيث أغلقت مرتفعة خمسة سنتات فقط عند 37.16 دولار للسهم بعد أن كان التداول يجري عليها بسعر 37.44 دولار للسهم قبل التغريدة.
المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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