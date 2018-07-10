ترمب يهاجم فايزر بعد رفعها أسعار أدوية ويتعهد بالرد

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يوم الإثنين شركة فايزر وشركات صناعة دواء أمريكية أخرى بعد أن رفعت أسعار بعض الأدوية اعتبارا من الأول من يوليو تموز.

ترمب قال إن إدارته ستتحرك ردا على ذلك الإجراء.

غرد ترمب على تويتر قائلا "يجب أن تخجل فايزر والآخرون من أنهم رفعوا أسعار الدواء بلا سبب… سنرد".

كان ترمب قال في مايو أيار إن بعض شركات الدواء ستعلن قريبا عن تخفيضات "كبيرة وطوعية" في الأسعار، لكن ذلك لم يحدث إلى الآن.

وعد ترمب خلال حملته للانتخابات الرئاسية بخفض أسعار الأدوية الأمريكية.

رفعت فايزر أسعار الدواء المعلنة لنحو 40 صنفا في وقت سابق من الشهر الجاري.

شملت قائمة الأدوية التي رفعت الشركة سعرها عقار فياجرا وعقار ليبيتور الذي يعالج الكوليسترول وزيلغانز الذي يعالج التهاب المفاصل.

تأثرت أسهم فايزر بتغريدة ترمب حيث أغلقت مرتفعة خمسة سنتات فقط عند 37.16 دولار للسهم بعد أن كان التداول يجري عليها بسعر 37.44 دولار للسهم قبل التغريدة.