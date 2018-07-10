بعد تنصيب أردوغان.. هذه المؤسسات أٌلحقت برئاسة الجمهورية

نشرت الجريدة الرسمية التركية اليوم الثلاثاء، مرسوماً رئاسياً يقضي بإلحاق عدد من مؤسسات الدولة إلى رئاسة الجمهورية.

والمؤسسات التي أُلحقت برئاسة الجمهورية هي: رئاسة أرشيف الدولة، ومجلس رقابة الدولة، ورئاسة الشؤون الدينية، ورئاسة الأركان التركية، ورئاسة الاتصالات والأمانة العامة لمجلس الأمن القومي وجهاز الاستخبارات ورئاسة إدارة القصور الوطنية، ورئاسة الصناعات الدفاعية ورئاسة الاستراتيجية والميزانية والصندوق السيادي التركي.

وستقوم هذه المؤسسات بأعمالها وفعالياتها تحت مظلة الرئاسة التركية.

ومساء أمس الإثنين، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تشكيلته الوزارية التي ضمت نائباً له و16 وزيراً.

وفي التشكيلة الجديدة حافظ 3 وزراء على مناصبهم وهم وزراء الخارجية والداخلية والعدل، فيما تغير موقع وزير الطاقة.

كما منح أردوغان سيدتين حقيبتي "العمل والخدمات الاجتماعية والأسرية"، والتجارة.

وانتقل نظام الحكم في تركيا من البرلماني إلى الرئاسي، بموجب استفتاء شعبي أجري في أبريل/ نيسان 2017، أعقبه انتخابات رئاسية وتشريعية في 24 يونيو/ حزيران الماضي، فاز فيها أردوغان بنسبة 52.59%.