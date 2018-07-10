الخليفي: حصار قطر انتهك كثيرا من القوانين الدولية

قال عبد الرحمن الخليفي، سفير قطر لدى الاتحاد الأوربي وحلف شمال الأطلسي، إن الحصار الذي فرضته دول خليجية على قطر انتهك كثيرا من القوانين الدولية.

وأضاف الخليفي خلال ندوة لـ"مركز الشرق الأوسط للحوار" في بروكسل بعنوان "أزمة الخليج.. ذكرى التشرذم والتجزؤ والاضطرابات الإقليمية".

وشارك في الندوة إلى جانب الخليفي، سامي الحامدي رئيس تحرير في مؤسسة "انترناشيونال انترست"، وأليسون وود محللة سياسية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وإيان بلاك / كاتب صحفي متخصص في شؤون الشرق الأوسط.

وجاءت أبرز التصريحات كالتالي:-