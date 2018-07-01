23 طفلا ضمن عشرات القتلى بهجمات النظام والروس على درعا

قالت مصادر محلية للجزيرة، إن عدد قتلى قصف النظام السوري وروسيا على محافظة درعا أمس، ارتفع إلى 75 مدنيا بينهم 23 طفلا.

وإليكم أبرز التطورات الميدانية في الجنوب السوري:

من ناحية أخرى، قُتل 15 مدنيا وأصيب عشرات في غارات روسية على مدن المحافظة وبلداتها.

الطائرات الروسية ارتكبت ثلاث مجازر في بلدات، غصم والسهوة ومعرّبِة بريف درعا الشرقي.

الطائرات استهدفت الأحياء السكينة، ولم يتسنَّ انتشال الضحايا من تحت الانقاض بسبب كثافة الغارات ونزوح الأهالي إلى الحدود الأردنية.

عشرات الجرحى فارقوا الحياة متأثرين بجراحهم لأن المستشفيات الميدانية في المنطقة تعرضت للقصف وباتت خارج الخدمة.

الجيش السوري الحر انسحب من المفاوضات مع الجانب الروسي في درعا بعد رفض الشروط التي وضعها الروس.

وحصلت الجزيرة على مسوّدة الشروط الروسية التي قُدمت للمعارضة السورية في عمَان أبرزها :

تسليم المعارضة سلاحها الثقيل والخفيف، ودخول شرطة عسكرية روسية .

وجود الأمن العسكري للنظام في حواجز القوات الروسية.

دخول شرطة مدنية مناطق المعارضة، وفتح معبر نصيب الحدودي مع الأردن.

تسليم المؤسسات الحكومية للنظام.

عمل تسوية لجميع المقاتلين والضباط المنشقين عن النظام .

ودعت هيئة التفاوض السورية المجتمع الدولي إلى وقف الانتهاكات في جنوب سوريا، مؤكدة رفضها أيَّ عملية سياسية تتضمن روسيا وإيران.