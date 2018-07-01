شاهد: شرطي أمريكي يصعق أسود أعزل يجلس على الرصيف

يخضع ضابط شرطة في ولاية بنسلفانيا الأمريكية للتحقيق بعد أن ظهر في مقطع فيديو وهو يستخدم صاعقًا كهربائيًا ضد رجل أسود أعزل كان يجلس على الرصيف.

وصور أحد المارة الفيديو في لانكستر بولاية بنسلفانيا ونشره على فيسبوك. وشاهد الفيديو منذ ذلك الحين نحو مليوني ونصف مليون شخص.

وهذه أحدث واقعة تثير غضبًا عامًا في الولايات المتحدة من استخدام الشرطة للقوة المفرطة ضد السود.

وقالت دانين سوراس رئيسة بلدية لانكستر في بيان إنها "منزعجة" مما شاهدت وإن تحقيقا يجري في الواقعة.

وذكر تقرير من مكتب الشرطة أنها أوقفت شون دي. ويليامز (27 عامًا) يوم الخميس أثناء الاستجابة لاتصال بالطوارئ عن رجل يحمل مضرب بيسبول يلاحق شخصًا آخر.

وأظهر الفيديو ويليامز وهو يجلس على الرصيف بينما يطالبه فيليب برنوت ضابط الشرطة بمكتب شرطة لانكستر بتمديد ساقيه.

وبدأ ويليامز في تنفيذ تعليمات الضابط الأبيض ثم طوى ساقيه مرة أخرى وعند هذه اللحظة استخدم برنوت الصاعق وتلوى ويليامز من الألم.

وقالت شرطة لانكستر إن الضابط استخدم الصاعق لأن ويليامز لم يتبع التعليمات.