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سياسة

شاهد: احتجاجات في أمريكا ضد فصل المهاجرين عن أطفالهم

1/7/2018

شارك عشرات الآلاف من المحتجين في مسيرات بعدة مدن في أنحاء الولايات المتحدة، السبت، لمطالبة إدارة الرئيس دونالد ترمب بوقف حملته على المهاجرين.

  • الحملة أدت إلى فصل أطفال عن آبائهم وأمهاتهم على الحدود الأمريكية المكسيكية وتسببت في خطط لإقامة معسكرات احتجاز يديرها الجيش.
  • في سان فرانسيسكو ومينيسوتا وشيكاغو وأماكن أخرى تجمع الآلاف في مسيرات في الشوارع أو مظاهرات في الميادين العامة.
  • مشاهير في هوليوود انضموا للمظاهرة التي نظمت في لوس أنجليس وتحدث سياسيون إلى المحتجين قائلين إنهم متضامنون معهم في معارضتهم لسياسة الهجرة التي يطبقها ترمب.
  • ترمب يقول إن الهجرة غير النظامية تزيد معدلات الجريمة. وفي مايو/أيار طبق سياسة صارمة لمحاكمة المهاجرين الذين يلقى القبض عليهم لدخول البلاد بطرق غير مشروعة.
  • أدى ذلك إلى فصل أكثر من ألفي طفل عن آبائهم وأمهاتهم، ما أثار موجة غضب عارمة هذا الشهر حتى من بعض حلفاء ترمب.
المصدر : رويترز
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