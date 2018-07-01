روسيا تحذر من نشوب صراع إقليمي في سوريا بسبب إسرائيل

أعربت روسيا عن قلقها جراء تبادل النيران بين إسرائيل وإيران على الأراضي السورية، ومبادرة إسرائيل بهجمات جوية وصفتها بأنها تهدد بنشوب صراع إقليمي واسع النطاق انطلاقا من سوريا.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي قوله"نري في تلك الأفعال وتبادل الهجمات تهديدا عند نقطة ما، خصوصا مبادرة سلاح الجو الاسرائيلي بهجمات على منشآت في الإقليم السوري، وهو الأمر الذي ربما يخرج عن السيطرة ويقود إلى تدهور خطير للغاية في الإقليم ككل".

وأعرب بوغدانوف في حوار مع التلفزيون الإسرائيلي عن اعتقاده بأن "هذا الأمر بالطبع ليس في مصلحة روسيا أو إسرائيل، ويتم مناقشة هذه الموضوعات بين الحكومة الروسية والإسرائيلية على مختلف المستويات".

وفي الوقت ذاته، شدد المسؤول الروسي على أن الوجود الإيراني في سوريا يقتصر على المستشارين العسكريين وموظفي الخدمة المدنية الذين يساعدون السوريين فيما وصفه بالحرب على الإرهاب، وأضاف "على حد علمنا فإن القوات الإيرانية ليس لها وجود على الإقليم السوري."

كما تطرق المسؤول الروسي لمستقبل التواجد العسكري الروسي على الأراضي السورية بالقول:"عندما تضع الحرب على الإرهاب أوزارها، ولا تكون هناك حاجة لمساعدة السوريين ضد الإرهاب، فإننا ساعتها سوفد ندرس قرار دولة ذات سيادة وحكومتها فيما إذا كانوا يحتاجوننا هناك أو أن مهمتنا في سوريا قد انتهت."

من ناحيته، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن حكومته تطالب بتطبيق اتفاق فك الاشتباك مع الجيش السوري المؤرخ عام 1974، والتعهد بمنع تسلل اللاجئين من جنوب سوريا إلى إسرائيل.

وقال نتنياهو، في تصريحات أدلى بها في مستهل جلسة أسبوعية للحكومة الإسرائيلية عقدت صباح الأحد في مقر رئاسة الوزراء بالقدس: "فيما يتعلق بجنوب سوريا سنواصل .الدفاع عن حدودنا. سنقدم المعونات الإنسانية بقدر ما نستطيع، لكننا لن نسمح بالدخول إلى أراضينا".

وشدد نتنياهو على أن إسرائيل "ستطالب بتطبيق اتفاقية 1974 لفض الاشتباك مع الجيش السوري بحذافيرها."

وتابع نتنياهو موضحا: "إنني أجري اتصالات مستمرة مع البيت الأبيض ومع الكرملين في هذا الشأن ووزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة للجيش الاسرائيلي يجريان اتصالات مماثلة مع نظيريهما في الولايات المتحدة وفي روسيا على حد سواء".