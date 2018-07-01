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تقرير: الاستخبارات الأمريكية تشك في رغبة كوريا الشمالية نزع سلاحها النووي

"صورة بثتها من قبل وكالة أنباء كوريا الشمالية قالت فيها إن زعيم البلاد يتفقد "رأس نووي
"صورة بثتها من قبل وكالة أنباء كوريا الشمالية قالت فيها إن زعيم البلاد يتفقد "رأس نووي
1/7/2018

كشفت تقارير إخبارية (الأحد) أن الاستخبارات الأمريكية لديها شكوك حول ما إذا كانت كوريا الشمالية ستنزع سلاحها النووي فعليا.

وحسب تقرير لمحطة (إن بي سي) الأمريكية، فإن كوريا الشمالية دمرت في الأشهر الأخيرة موقع اختبارات للرؤوس النووية، لكن المحطة أشارت إلى أن التخصيب النووي لا يزال مستمرا بشكل سري.

وأفاد التقرير بأن تخصيب اليورانيوم يجري لأغراض عسكرية، واستندت المحطة في تقريرها إلى خمسة أشخاص مطلعين على معلومات الاستخبارات، ونقلت المحطة عن هؤلاء الأشخاص القول: "هناك أدلة لا لبس فيها على الإطلاق أن (الكوريون الشماليون) يحاولون، خداع الولايات المتحدة".

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب التقى الزعيم الكوري الشمالي كيم غونغ أون في سنغافورة في الثاني عشر من يونيو/ حزيران الماضي، في قمة تاريخية، وأعلن الجانبان في بيان مشترك التزام كوريا الشمالية بنزع سلاحها النووي.

وفي أعقاب اللقاء، أعلن ترمب انتهاء التهديد النووي الذي تمثله كوريا الشمالية.

المصدر : الألمانية
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